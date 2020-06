Cresce l’attesa per il nuovo album dei Negramaro. Uscita posticipata dall’emergenza Covid 19, che ha rallentato i lavori di registrazione, ripresi poi lo scorso 4 maggio.

Dai social network abbiamo avuto di vedere all’opera i componenti della band, impegnati nello studio di registrazione per completare quello che viene definito in anteprima un “capolavoro”.

Anche Ermal Meta, che ha avuto modo di ascoltare qualcosa in anteprima, ha preannunciato sulle sue stories nei giorni scorsi la nuova meraviglia di Sangiorgi & co.

Il tutto sotto gli occhi attenti della piccola Stella, che ha controllato il lavoro del papà Giuliano 🙂

C’è grande fermento tra i fans che non vedono l’ora di ascoltare la poesia delle parole di Giuliano Sangiorgi accompagnate dalla musica di Andro, Lele, Danilo, Ermanno e Andrea.

E chissà se, dopo aver raccontato l’amore sotto diverse sfaccettature, questa volta sarà raccontato l’amore di diventare genitori. Un comune denominatore non soltanto per il frontman della band, ma anche per Andro e Lele. Staremo a vedere…

La copertina

E a proposito di amore, c’è anche quello dell’essere zii.

Nulla ancora trapela in merito al prossimo album, ma Giuliano Sangiorgi ha riportato quella che è stata l’idea di sua nipote Sole protagonista di Fino all’imbrunire, singolo che ha lanciato l’ultimo successo del disco Amore che torni.

Mia nipote Sole ha disegnato questa copertina pensando al nostro disco.

Ha tradotto in colori e e note la quarantena vissuta coi suoi occhi, gli occhi pieni di futuro di una bambina incredibile come lei.

Che meraviglia il mondo visto dai bambini!!!pieno di note, speranza e sempre un cielo blu sui grattacieli e le fabbriche chiuse.

Grazie piccola mia!