Coronavirus e Smartphone: -7% nel primo trimestre 2020

Le vendite di smartphone sono diminuite del 7% su base annua (YoY) e del 23% su base trimestrale (QoQ) in Europa durante il primo trimestre 2020 a causa dell’epidemia di COVID-19 , secondo il servizio Market Pulse di Counterpoint.

L’impatto della pandemia è stato relativamente più forte per l’Europa occidentale, in calo del 9% su base annua, rispetto all’Europa orientale, in calo del 5% su base annua.

Commentando il mercato generale, Peter Richardson, vicepresidente della ricerca, ha dichiarato:

“Il primo trimestre è debole per la stagione, ma l’epidemia di coronavirus ha amplificato questo. Il declino del mercato degli smartphone è dovuto principalmente allo scoppio di COVID-19 nella regione nella seconda metà del trimestre. I principali cinque mercati in Europa hanno registrato blocchi di gravità variabile in diversi punti a marzo. Di conseguenza, la maggior parte dei negozi offline sono stati chiusi, anche se online è rimasto aperto per tutto. Inoltre, l’impatto economico della pandemia ha portato ad allungare i cicli di sostituzione man mano che i consumatori rifiutano di fare acquisti discrezionali”

Tra l’epidemia di COVID-19, l’Italia è stata la più colpita da tutti i paesi europei, portando il mercato degli smartphone a un calo del 21% su base annua.

In altri mercati, alcuni operatori come Vodafone e rivenditori come Dixons Carphone sono stati in grado di adattarsi alla domanda online nettamente più elevata e in qualche modo compensare il declino.

Altri, tuttavia, come Mediamarkt / Saturn in Germania, avevano investito poco nei canali digitali e avevano perso vendite a causa della chiusura dei negozi.

Il coronavirus non ha fatto sentire ufficialmente la sua presenza in Russia fino alla fine di marzo / inizio aprile e quindi il mercato è rimasto relativamente resistente nel primo trimestre 2020, diminuendo solo dell’1%.

Commentando i principali OEM nel mercato europeo, Abhilash Kumar, analista di ricerca, ha dichiarato:

“Samsung continua a guidare la classifica per il primo trimestre 2020. Questo è guidato dal portafoglio diversificato di Samsung in tutte le fasce di prezzo. Inoltre, le campagne di marketing sul lancio del Galaxy S20 hanno aumentato le vendite complessive. A differenza degli OEM cinesi, Samsung non ha avuto problemi di approvvigionamento e non è stata influenzata dalle preoccupazioni per il blocco della Cina. Apple è rimasta piatta per il trimestre e ha mostrato la sua resilienza durante la crisi COVID-19. La serie iPhone 11 continua a funzionare bene, nonostante la mancanza di offerta in alcuni mercati e in alcuni canali. Tuttavia, i modelli costosi hanno rallentato considerevolmente a marzo. Huawei ha registrato un netto calo del 43% a / a nel trimestre in cui le sanzioni commerciali statunitensi continuano a mordere. Xiaomi è stato il principale beneficiario del declino di Huawei in quanto è cresciuto del 145% YoY acquisendo una quota dell’11% nel trimestre”

Riepilogo del mercato smartphone: