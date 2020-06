Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 3 giugno alle 21.20 su Rai3, ricorda Guglielmo Mollicone, appena scomparso, che per 19 anni si è battuto per la verità sulla morte della figlia Serena.

Una battaglia che il programma ha sostenuto fin dall’inizio.

Tutto questo ed altri casi all’interno dell’appuntamento del mercoledì di Rai3, condotto da Federica Sciarelli.