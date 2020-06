Chi l’ha visto? La puntata del 17 giugno

Nella puntata di mercoledì 17 giugno, alle 21.20 su Rai3, di “Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli si occupa della scomparsa di Maddie McCann.

“Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa”, ha precisato il procuratore Wolters. Perché il procuratore tedesco dice ai genitori di Maddie che la bambina è morta?

Le ossa ritrovate in una grotta vicino Badia Tebalda, in provincia di Arezzo, riportano prepotentemente al caso di Guerrina Piscaglia, scomparsa da Ca’ Raffaello nel maggio 2014. Il suo corpo non è stato ritrovato. Padre Gratien Alabi sta scontando la condanna a 27 anni per omicidio.