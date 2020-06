Cause e rimedi per le gambe pesanti nella stagione estiva

Le gambe pesanti in estate rappresentano un disturbo frequente. Secondo un’indagine Doxa, il 50% delle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni soffre di gambe gonfie e pesanti con l’arrivo delle belle stagioni. Fastidi, inestetismi, limitazioni nei movimenti rappresentano dunque aspetti ben noti ma, nonostante ciò, non sempre se ne conoscono le origini, le strategie preventive e i rimedi.

I sintomi delle gambe pesanti

La sintomatologia che accompagna le gambe stanche e pesanti è molto ampia e, spesso, anche soggettiva. In linea di massima, senso di pesantezza, difficoltà a indossare le scarpe e un diffuso oltre che generico dolore localizzato tra la caviglia e il piede sono dei campanelli d’allarme da non sottovalutare.

A seconda delle abitudini alimentari e degli stili di vita, i sintomi possono apparire nell’arco di tutta la giornata, ma tendenzialmente si concentrano durante le ore serali. Se non opportunamente trattati, queste sensazioni tendono ad amplificarsi nel corso degli anni, fino ad approdare a edemi, comparsa di vene varicose, difficoltà di deambulazione e ipertermia. Conoscere le cause del disturbo, prevenire alcuni comportamenti sbagliati e intraprendere una leg-care routine, permette di ostacolare la comparsa di queste sensazioni.

Perché si avverte un senso di pesantezza alle gambe?

Dopo aver inquadrato i sintomi affrontiamo un altro capitolo importante delle gambe pesanti: le cause.

Al di là di patologie pregresse come diabete e colesterolo alto, che necessitano di trattamenti specifici, all’origine delle gambe pesanti e doloranti vi è una molteplicità di fattori, la maggior parte dei quali ha a che fare con alcuni modi di fare.

Mangiare cibi salati, condurre una vita sedentaria, indossare tacchi alti e pantaloni stretti sono comportamenti non sani in grado di alterare la normale circolazione venosa.

Inoltre, tra gambe pesanti e caldo esiste una correlazione molto stretta. In estate, il nostro corpo combatte le alte temperature favorendo un naturale effetto vasodilatatore, in modo da migliorare la circolazione sanguigna. Tuttavia, passare troppe ore in piedi o, viceversa, seduti, può compromettere la risalita del sangue dagli arti inferiori verso il cuore, causando stasi venosa.

La situazione non migliora quando i capillari, nel tentativo di risolvere il problema, richiamano più liquidi. Un meccanismo che, con la circolazione compromessa dai comportamenti insani, restituisce i famosi sensi di gonfiore e pesantezza.

I rimedi per le gambe pesanti in estate

Non resta che affrontare l’ultimo e forse più importante capitolo delle gambe pesanti: i rimedi.

Prima di ogni altra cosa è importante adottare tutti quegli accorgimenti volti al benessere delle gambe. In estate, è importante limitare l’apporto di cibi salati così come è fondamentale evitare di indossare scarpe con tacchi molto alti e preferire calzature elasticizzate.

Se il lavoro obbliga a trascorrere molto tempo in piedi o seduti, una volta rientrati a casa si può intervenire con un’apposita crema per gambe pesanti.

La formulazione di queste creme è appositamente pensata per favorire un lungo massaggio in grado di riattivare la circolazione e donare un istantaneo senso di benessere.

Un effetto d’urto è garantito anche da prodotti a base di gel freddo per gambe pesanti che, oltre a svolgere un’azione analgesica e rinfrescante, agisce anche la microcircolazione.

Quando persistono i fastidi di gambe pesanti i rimedi di Creme di Venere possono risolvere il problema.

Si tratta di veri e propri balsami per la pelle, ricchi di principi attivi che penetrano in profondità, combattono i radicali liberi e la ritenzione idrica. Insieme all’immediato effetto lenitivo, le gambe ritrovano tonicità e senso di leggerezza.