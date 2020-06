Cambiamenti in vista a I Fatti Vostri 2020/2021?

Cambiamenti in vista a I Fatti Vostri? Secondo quanto riportato da Tvblog, lo storico programma di Rai2 sostituirà alcuni volti per la prossima stagione televisiva.

Tra questi quello di Roberta Morise, che in questi due anni ha affiancato brillantemente Giancarlo Magalli all’interno del programma. Una figura professionale poliedrica capace di destreggiarsi alla perfezione alla conduzione ma anche nel canto. La bella “Robertina” in questo biennio ha conquistato tutti i telespettatori per la sua bravura e professionalità ma anche con il suo sorriso e la sua allegria.

Per raccogliere l’eredità della Morise ci sarebbe il nome di Samanta Togni, per anni nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Anche se circolava il nome della brava Elisa Silvestrin.

Sempre secondo il noto portale dedicato al mondo della tv, il programma farà a meno anche di Demo Morselli e Graziano Galatone.