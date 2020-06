Bracciali uomo: tendenze estate 2020

Anche per questa estate gli esperti di moda hanno diffuso i loro consigli di stile e le tendenze uomo rispetto agli accessori vedono come protagonisti indiscussi i bracciali uomo e gli orologi. Oggi ti consigliamo quali sono i modelli di maggior tendenza a partire proprio dai consigli degli esperti. Trovi una vastissima scelta di meravigliosi bracciali uomo su bluespirit.com.

Gli abbinamenti in pelle e acciaio

Piacciono sempre e non passano mai di moda: i bracciali uomo con cinturini in pelle e dettagli in acciaio. Sono perfetti da indossare con il solleone e sono l’accessorio più indicato per una serata danzante in riva al mare. Puoi scegliere tra modelli semplici ad un filo e modelli più compatti con cinturino largo a più strati e abbinare il dettaglio di luce in argento o oro bianco che più si addice allo stile e al carattere. I bracciali uomo in pelle e acciaio sono un evergreen della moda degli accessori che non smette mai di stupire e che sa mettere d’accordo tutti i gusti.

Simboli, caratteri e significati

Un altro tipo di bracciali uomo che andrà di moda quest’anno è quello personalizzabile. Stiamo parlando dei bracciali decorati con simboli e lettere che diventano l’idea regalo più amata proprio perché possono essere personalizzati rispetto alla persona cara a cui intendiamo regalarli. Andranno sempre di moda i simboli nautici e le iniziali del nome. Ad ognuno il suo.

Risalta il braccio e l’abbronzatura

Infine i bracciali in argento e oro bianco di quest’anno sono disegnati appositamente per gli uomini che amano essere impeccabili in tutte le occasioni. Per risaltare il braccio e l’abbronzatura sono perfetti i cinturini in argento e oro bianco dalle linee minimali e decise. Quindi guarda tra i modelli fini, con cinturini semplici e lineari, privi di troppi fronzoli ma dall’aspetto curato e raffinato.

Targhette e ancore

Sui cinturini di tendenza dei bracciali uomo di quest’anno troverai sicuramente modelli con chiusure particolari, come quella ad ancora che sta spopolando sul web. Le ancore sono un simbolo di amicizia, fedeltà e stabilità che gli uomini dimostrano di amare particolarmente e che la moda dei bracciali uomo ha proposto in grade stile tramite i sistemi di chiusura e le decorazioni in abbinamento a cordini e corde in pelle. Alle ancore si affiancano le targhette, personalizzate o semplici, che creano un effetto mascolino e sportivo, perfette per gli uomini dallo stile più casual. Sono perfetti da abbinare a shorts, jeans e t-shirt slavate e sono la scelta più amata dai giovani.

Torna il vintage

Se c’è uno stile che non passa mai di moda quello è il vintage. Oggi vintage e retrò sono concetti ampi che comprendono gli stili e le tendenze degli anni ’60 e ’70 ma che abbracciano anche e soprattutto le rivisitazioni in chiave contemporanea più attuali. Vintage significa eccentricità, libertà e svago ma anche gusto, classe ed eleganza. Tra i modelli retrò più gettonati troverai i bracciali uomo interamente in pelle, caratterizzati da dettagli finemente intrecciati che li rendono unici.