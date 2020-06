Biancheria da letto: perchè bisogna sceglierla con cura 

Possiamo avere una casa bellissima, super tecnologica e ricca di oggetti lussuosi, ma se non abbiamo una biancheria che valorizzi i nostri interni, la nostra casa sembrerà sempre manchevole di gusto e di carattere.

Ben venga l’evoluzione, soprattutto ai giorni nostri dove siamo stati abituati ad ottenere tutto investendo sempre il minimo sforzo, ma non esiste niente che riesca a dare completezza e accoglienza alla nostra casa quanto un centrino ricamato su una tavola, dei canovacci originali in cucina, una tenda raffinata oppure un copriletto colorato e che illumini la stanza.

Per questo la biancheria da casa è un dettaglio che non deve essere mai trascurato se si desidera avere una casa decisamente perfetta. Un altro motivo per il quale non bisogna banalizzare la scelta della biancheria, è che questa dice molto della nostra personalità. In particolare i nostri reali gusti estetici emergono nella camera da letto, un posto della casa molto intimo e riservato, il perfetto rifugio dopo giornate un pò pesanti, nel quale imprimiamo consciamente o inconsciamente tutte le nostre preferenze di arredo.

Così, dopo questa premessa, è chiaro che se la biancheria utilizzata per il resto della casa segue anche un concetto di “abbinabilità” al resto dell’arredamento mobiliare, la biancheria da letto risponde quasi esclusivamente al gusto personale e allo stile della persona.

Un dettaglio da non tralasciare!

Se la biancheria da letto racconta di noi, del nostro modo di essere, della nostra personalità e dei nostri gusti dobbiamo sceglierla con accuratezza. Anche la scelta del materiale e del tessuto di cui è fatta la biancheria, può rientrare nei gusti e nelle preferenze personali. C’è chi riesce a dormire in lenzuola di cotone tutto l’anno e chi invece preferisce cambiarle con quelle di flanella in inverno. Insomma nessun dettaglio deve essere assolutamente trascurato. Solo in questo modo con una scelta accurata dei dettagli, riusciamo a donarci ore di piacere e di relax.

A prescindere dalle preferenze estetiche, molti sottovalutato un aspetto molto importante e cioè che dormire in un letto accogliente e arredato secondo il nostro gusto agevola e accompagna tranquillamente il nostro sonno e quindi il riposo. Volendo ragionare al contrario per imprimere e rendere chiaro questo concetto, potreste cercare di immaginare di dover dormire su un letto coperto e riscaldato da una trapunta matrimoniale che non rispecchia né il vostro gusto estetico né il vostro essere. Del tipo, per essere più precisi, vi trovate una trapunta scura mentre voi amate i colori sgargianti, pastello e chiari e praticamente odiate tutti i colori che hanno una tonalità cupa. In questo caso la vostra prima reazione sarà di agitazione. Perché anche per la biancheria da letto succede come qualsiasi altro oggetto, se non ci piace o ci inorridisce, la nostra naturale reazione sarà quella di inquietudine e fermento, tutte emozioni e sensazioni che non ci aiuteranno a dormire bene, rendendoci spossati e sfasati. Invece se dormissimo in coperte e lenzuole che rispecchiano a pieno il nostro gusto, del colore che amiamo e del tessuto che adoriamo, il nostro sonno e il nostro riposo sarebbe sicuramente dolce e tranquillo.

Perché circondarsi di oggetti che rispecchiano la nostra persona, che trasmettono energie positive, ci aiuterà ad essere più felici e sereni.

Per questo motivo cercate di essere sempre accorti quando scegliete la biancheria e in particolare la biancheria da letto. E’ importante che la casa rispecchi sempre la vostra persona e il vostro essere.

La vostra dimora è il vostro “porto felice” e per tale motivo deve essere il vostro piccolo eden, in cui ritrovare il vostro equilibrio e la serenità. Soprattutto la biancheria da letto deve essere “uguale a voi”, perchè non esiste niente di più rilassante e armonioso di una casa che sia il completamento reale alla nostra dimensione spirituale.