Baby K e Chiara Ferragni: Non mi basta più

Con l’inizio dell’estate non poteva mancare una sorpresa in musica dell’artista italiana dei record Baby K regina dell’urban pop dalle sonorità e dai ritmi internazionali.

Il nuovo singolo, che annovera come special guest Chiara Ferragni, è stato scritto da Claudia Nahum, distribuito da Sony Music Italy.

Il brano vede in qualità di special guest l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni.

L’incontro tra Claudia e Chiara avviene grazie al beauty brand di haircare Pantene che sceglie per la nuova campagna ADV due Ambassador d’eccezione .

Non mi basta più, il nuovo singolo di Baby K

Il nuovo brano di Baby K “Non mi basta più”, concepito dall’artista durante la quarantena, è un inno alla vita, dal ritmo travolgente e tutto da ballare, un inno alla joie de vivre: in tempi incerti in cui ci si è trovati di fronte a tante privazioni la felicità è una questione di punti di vista, cambia continuamente a seconda di come ci si pone. “Se la felicità / E’ un bicchiere a metà / stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app”.

Come sempre Baby K non tralascia di sottolineare la forza dell’universo femminile dove le donne sono protagoniste. Alla base di questo progetto discografico, in cui Claudia ha scelto di coinvolgere Chiara, vi è un messaggio potente e positivo basato sulla collaborazione di due self made women che uniscono in maniera del tutto inedita i loro universi di riferimento.

Il singolo è stato anticipato dal jingle presentato il 21 giugno nella campagna di comunicazione crossmediale ADV –tv, stampa, radio, Spotify e social- realizzata dal brand leader della cura e della bellezza dei capelli.

Baby K ha messo a disposizione anche la sua creatività lavorando alla riuscita del progetto: il jingle che ritma il TV copy è firmato dall’artista.

“Non mi basta più” è scritto da Baby K e distribuito da Sony Music Italy .

Non mi basta più – il testo della canzone di Baby K e Chiara Ferragni

Bk: Chiara é arrivato il momento….

C.F. : Attiviamo il piano?

Bk: Confermato, ci aspettano

C.F. : Operazione avviata… vai con la hit.

Yo Baby K!!

Finestre nella chat

Coi sogni dei Pascià

Lo chiederò all’estate: non fare la stupida

Se la felicità

E’ un bicchiere a metà

stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app

Non vado sotto vado on top

Prima é vai é stop

Dolce e amaro curaçao

Già mi avevi al primo Ciao C.F.: ciao

Tu fra queste bambole sembri Ken

Ti ho in testa come Pantene

Sei una ruota dal lunedì fino al weekend

Non temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico ok una volta

Poi dico che é finita

Ma dopo questa notte nulla é come prima

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora ancora

Ancora non mi basta più (X2)

Woah! Frena…. Suave suavecito

Il cuore é a dieta tu hai appetito

Il corpo dice ciò che non dico

C.F. :“Questo é il pezzo mio preferitooooo!”

Ragione o sentimento

Rispondi Baby c’é tempo

Su un tetto ballando lento

Come bandiere al vento

Dammi il finale tanto noi siamo già il film

Sullo sfondo c’é una canzone e fa così….

Non temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico ok una volta

Poi dico che é finita

Ma dopo questa notte nulla é come prima

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora

Ancora non mi basta più (X2)

Si alzano le onde

Rimango ad aspettare

Che il sole all’orizzonte scende dalle sue scale

La vita in una notte

Dimmi che male c’é

Una notte e poi son due

E non c’é due senza tre….

Non temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico ok una volta

Poi dico che é finita

Ma dopo questa notte nulla é come prima

Non mi basta più

E non ti passa più

Ne voglio ancora ancora

Ancora non mi basta più (X2)

C.F: Non c’é due senza tre

C.F: Non c’é due senza tre

C.F: Non c’é due senza tre – senza te te te

C.F: Ahhaahha! Altro giro Wooo!

Non mi basta…