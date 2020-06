Aprile nella storia dei casinò online, ma calano operatori come StarCasinò: i dati

Un mese di aprile che passerà alla storia, quello che hanno vissuto i casinò online italiani, grazie alla “complicità” del Coronavirus e dei lockdown in tutta la nazione.



Un mese da record che si è tradotto in aumenti delle percentuali di accessi alle piattaforme di gioco: la crescita, rispetto allo stesso periodo del 2019, è stata del 45%. Un bel balzo in avanti, secondo le stime di GiocoNews.



Di conseguenza è aumentata la spesa, salita a 98,2 milioni raccolti, con una crescita che rispetto a marzo dello stesso anno, è pari al 7%. Un boom di accessi che ha travolto tutti gli operatori, per confermare quello che è stato un bimestre d’oro a fronte della crisi del gioco d’azzardo fisico, vittima più di tutti del Covid-19.



A questo proposito la redazione di Giochi di Slots ha realizzato uno studio molto accurato, basandosi sui dati resi disponibili da uno dei tools maggiormente diffusi per l’analisi dei siti.



Dalla ricerca sono emersi significativi cambiamenti, molti dei quali inerenti alle gerarchie dei casinò online. Come, ad esempio, alcune variazioni nella classifica di gradimento degli utenti che hanno interessato la piattaforma di gioco StarCasinò, uno dei colossi del gambling italiano.



StarCasinò ha subito un leggero calo negli ultimi mesi a livello di accessi, perdendo posizioni nella classifica dei casinò online italiani a discapito di altri operatori. Sicuramente questa diminuzione è anche legata al calo di accessi della sezione dedicata alle scommesse, che sono rimaste bloccate nell’ultimo trimestre per il lockdown dei campionati e delle altre competizioni sportive. Una situazione non prevista che ha messo in difficoltà tanto StarCasinò quanto altri operatori.



Altri elementi degni di nota riguardano l’importante aumento di accessi alle singole piattaforme: il trend di crescita è stato costante, pari al 20-30% rispetto ai tempi pre-Covid-19.



Il calo di altri operatori, invece, potrebbe essere imputabile alla diminuzione del budget disponibile in campagne marketing su Google e altri social Network.

Molti operatori sono state “vittime” di questa situazione, mentre invece altre aziende leader del settore gioco hanno visto nel periodo di crisi una opportunità per investire e cominciare la costruzione di un futuro migliore dell’attuale presente. L’online, questo è certo, è chiamato a far da traino all’intera industria.



Nel mentre si resta in attesa della riattivazione di eventi sportivi, anche l’Erario ha da fare i conti con una situazione di blocco che fa male alle casse dello Stato e al settore gioco.



Dulcis in fundo, ma con amarezza, per il settore delle scommesse, che rischia di scomparire del tutto dopo la recente approvazione del Fondo Salvacalcio, misura che il Governo ha studiato ad hoc per tutto lo sport.



Intanto per i prossimi mesi i dati di aprile dovrebbero essere confermati, quantomeno dal punto di vista delle visite globali ed uniche che registreranno gli operatori di gioco. La grande incognita resta quella del fatturato, che va a braccetto con le disponibilità economiche degli utenti.



Questa situazione, però, potrebbe e dovrebbe essere compensata da una migrazione dal gioco terrestre a quello online che dovrebbe mantenersi costante nel prossimo futuro.