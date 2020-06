ANDARAS Traveling Film Festival 2020

L’ANDARAS Traveling Film Festival annuncia gli ospiti e i giudici della seconda edizione del festival estivo sul cinema di viaggio che si tiene a Fluminimaggiore (CA) dal 19 al 24 agosto 2020.

Compongono la giuria: Federico Geremicca, giornalista, vicedirettore de La Stampa; Elena Lai, segretaria generale CEPI e responsabile di Europe Analytica; Saverio P esapane, fondatore di Premiere Film Distribution, vincitore, tra i tanti e prestigiosi premi, anche di un Oscarcon il corto “The Silent Child”; la regista Giovanna Taviani, e Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa e tra i protagonisti di Propaganda Live su La7.

Gli ospiti

Tra i primi ospiti confermati in questa seconda edizione: Alessandro Gandolfi, uno dei fotoreporter italiani più conosciuti nel mondo,; la filmaker, regista e antropologa Lisa Camillo; lo scrittore e guida paraolimpica Lino Cianciotti e la cantante Con laudia Aru.

Protagonisti indiscussi di ogni edizione i film in gara, 26 i finalisti di quest’anno con opere provenienti da Iran, Svezia, Giappone, Russia , Usa, Uk, Canada, Macedonia,Colombia , Norvegia oltre che dall’Italia.

Sarà un’edizione coraggiosa, responsabile e rinnovata dall’applicazione delle misure di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid, si terrà infatti interamente all’aperto e in riva al mare, ma che manterrà intatta la sua vocazione politica e sociale. Ovvero, quella di promuovere un territorio unico nella già grande bellezza della Costa delle miniere, nel sud Ovest della Sardegna, svincolando un piccolo e affascinante borgo come Fluminimaggiore dal suo secolare isolamento geografico e sociale attraverso la magia del cinema di viaggio; quest’ultimo inteso non solo come spostamento fisico ma anche come stato d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di ogni arrivo.

ANDARAS nella lingua sarda indica il viaggiare, ma anche i sentieri che i pastori percorrevano durante le lunghe transumanze invernali alla ricerca di pascoli più rigogliosi. Il festival è dedicato a tutti coloro per i quali girare intorno al mondo, conoscere terre e genti lontane, è la via più breve per giungere a se stessi. Protagonista dell’Andaras film festival è il cortometraggio, linguaggio breve e quanto mai attuale, capace di cogliere e raccontare al meglio il nostro tempo e il tema del viaggio in ogni sua declinazione.

Il festival è diviso in cinque giornate, ciascuna delle quali è dedicata alla proiezione delle opere in concorso arricchite da incontri con filmmakers, artisti, attori e fotografi con masterclass, mostre e testimonianze, in uno scambio continuo di esperienze con chi ha messo al centro del suo percorso artistico il tema del viaggio.

Centinaia le opere giunte sulla piattaforma online FilmFreeway.com provenienti da oltre 80 paesi del mondo. La direzione di

Andaras

ne ha selezionate 26 che saranno proiettate nella cinque giorni di Festival.

La giuria decreterà i nomi dei vincitori delle seguenti quattro categorie in concorso:

1. “Super short” dedicata a cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi;

2. “Docu short” dedicata a cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti;

3. “Narrative short” dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti;

4. “Gazes from the world”, categoria dallo stile libero dedicata a cortometraggi sperimentali, di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti.

Questi i 26 finalisti della seconda edizione del festival:

• APOLLO 18 (Italy, 8’) – Marco Renda – Narrative Short

• Sono Schizzato (Italy, 13’) – Carlo Licheri – Docu Short

• A Visual Journey through Iran (USA, 5’) – Ebrahim Mirmalek – Gazes from the World

• Super Eastbound Bros. (Germany, 20’) – Waldemar Schleicher – Docu Short

• Euthanize Yousef Kargar ( Iran, 20’) – Yousef Kargar – Narrative Short

• FUEGO (France, 20’) – Vladimir Bodiroga – Gazes from the World

• Eaten (Iran,7’) – Mohsen Rezapour – Narrative Short

• MAL DI PLASTICA (Italy, 28’) – Diego Zicchetti – Docu Short

• L’Affitto (Italy, 7’) – Antonio Miorin – Narrative Short

• F Ø R O Y A R • The Faroe Islands (UK, 3’) – Jack Watson – Super Short

• IT’S DESMOND (your misguided tour guide) (Canada, 6’) – Daniela Di Salvo – Narrative Short

• The Big Escape (Italy, 2’) – Hermes Mangialardo – Super Short

• ANNA (UK,15’) – Dekel Berenson – Narrative Short

• Darien Wanderers (Colombia, 10’) – Lucas Serna Rodas – Docu Short

• Adventure of the Spirit (Norway, 23’) – Mathias Ekornaas – Docu Short

• TIMES (USA, 2’) – Anya Semenova – Super Short

• Far East (Italy, 15’) – Cristina Puccinelli – Narrative Short

• And We Get To Surf (USA, 5’) – Claire Graff – Gazes from the World

• Balkan route – last stop (Italy, 30’) – Davide Ludovisi – Docu Short

• Philippine Beat (Japan, 5’) – Koyo Sasaki – Gazes from the World

• 12 000 km (Sweden, 28’) – Erik Nylander – Docu Short

• AUSONIA (1946-1961) (Italy, 9’) – Giulia Camba , Elisa Meloni – Gazes from the World

• India Nepal 2020 (Russia, 2’) – Yulia Kuznetsova – Super Short

• Roraima (USA, 2’) – Anabela Salcedo – Super Short

• STICKER (Macedonia, 19’) – Georgi M. Unkovski – Narrative Short

• Atlante (Italy, 5’) – Ludovico Vargiu – Gazes from the World

Andaras Film Festival è un evento in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Parco Geominenario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Società Umanitaria.