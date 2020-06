Ambra protagonista del video di Mi Manca (Bugo feat. Ermal Meta)

Da oggi MI MANCA è anche un video dove BUGO ed ERMAL META da perfetti cavalieri d’altri tempi hanno ceduto il passo ad una donna, molto amata anche dalle donne (non diamolo per scontato) grazie alle sue mille sfaccettature artistiche; cantante, attrice sia cinematografica che teatrale e molto altro.

La canzone è secondo singolo tratto dall’album CRISTIAN BUGATTI pubblicato il 7 Febbraio 2020 su etichetta Mescal e distribuito Sony.

Ambra, la protagonista del video

Recentemente l’abbiamo ammirata, solitaria presenza in una deserta Piazza San Giovanni; con la sua grande umanità ha creato un’immediata e totale empatia con il pubblico a casa, proprio durante la serata dove è stata presentata MI MANCA: al Concerto del 1° Maggio – Edizione Straordinaria su Rai Tre.



“E mi manca aspettare l’estate, comprare le caramelle colorate e mi manca la strada in due in bici mi manco io, mi manchi tu ”

AMBRA ANGIOLINI inserisce se stessa ed una serie di emozioni in questo contenitore di memoria e i suoi occhi, il suo viso, i suoi sorrisi a volte amari, esprimono gioia, malinconia e a tratti sgomento nel realizzare che certi momenti rimarranno lì, senza poterli ricreare nel presente.

“Quando ho ascoltato questo pezzo ho sentito subito la voglia di tornare a ‘sporcarmi di prato’ senza dimenticare la faccia che ho adesso. Che passino pure gli anni e che si vedano solo fuori…Grazie a Bugo per avermi prestato le parole, i pensieri e la musica. E per la voce grazie anche ad Ermal, finalmente penso e canto bene! Grazie ad Eros per avermi dato la possibilità di andare senza filtri

e alla Mescal per aver fatto tutto il resto”.

La canzone di Bugo ed Ermal Meta

Una serie di ricordi disegnano questa canzone, e come accade per tutto, se non lo condividi, non ha lo stesso gusto: BUGO ed ERMAL META lo sanno ma forse non immaginavano che questo brano sarebbe diventato in brevissimo tempo lo specchio preferito, quello che ti rimanda a quel preciso istante dove hai capito cosa voleva dire essere felici.

La regia, come nel precedete video di Sincero, è stata affidata ad EROS GALBIATI.



Guarda il video di Mi Manca