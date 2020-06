Alessandro Borghese 4 Ristoranti: l’ultima puntata

Il viaggio in dieci tappe di questa stagione di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, si conclude con la puntata di giovedì 25 giugno, su Sky e NOW TV.

L’ultima fermata di questo cammino ci porta in una terra di confine tra Liguria e Toscana, dove chef Alessandro Borghese si sposta a bordo del suo van dai vetri oscurati alla ricerca del miglior ristorante in un borgo della Lunigiana.

Qui, arroccati sulle dolci colline, sorgono alcuni dei borghi più belli d’Italia, paesini in pietra circondati da boschi, faggi e castagni, che godono anche della vista del mare.

Luoghi magici dove vivono piccoli nuclei familiari che portano avanti tradizioni culinarie che sanno un po’ di Toscana e un po’ di Liguria. Piatti “curiosi” e dal sapore antico come i panigacci, le torte verdi, le lasagne bastarde, gli sgabei e i testaroli al pesto sono protagonisti a tavola. Il cibo ti appaga, mentre il borgo ti avvolge. Ma oggi come sono i ristoranti nei borghi? Si respira ancora la magia dei tempi passati? Chef Borghese è qui per scoprirlo perché quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi, a colpi di pranzi e cene, per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante in un borgo della Lunigiana.

A contendersi il titolo ci sono: Silvana con il Ristorante La Corte presso il Castello di Pontebosio, Jonathan con la Trattoria Quinta Terra, Luca con l’Agriturismo Montagna Verde, e, infine, Francesca con il Ristorante Agriturismo Ca’ Vidè. L’oggetto di bonus sono gli sgabei, un tipo di pasta lievitata che si può usare come pane o per accompagnare salumi e formaggi.