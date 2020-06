Albicocche, proprietà e benefici di questo delizioso frutto di giugno. Presente in Italia già dai tempi dei romani resta uno dei frutti più apprezzati dell’estate. La Romagna è una terra di grande produzione, ma non vanno dimenticate Basilicata e Campania e in altre Regioni.

Il frutto è solitamente giallo o arancione, talvolta con qualche sfumatura di rosso. Circondata da una peluria sottilissima, l’albicocca è un must sulle nostre tavole nei mesi più caldi dell’anno.

Albicocche, proprietà e benefici

Le albicocche contengono tanto potassio, calcio, ferro e fosforo, vitamina A e Vitamina C.

Secondo gli studi, le albicocche fanno bene al fegato e per chi soffre di problemi di anemia. Ma non solo, anche per chi soffre di stanchezza: sia per gli anziani, per chi è in convalescenza.

Fanno bene alla vista, hanno proprietà antiossidanti e proteggono la pelle grazie all’alto contenuto di fibre e di beta-carotene. Tra le tante proprietà fondamentali fanno bene al cuore, regolano il battito cardiaco. Combattono il colesterolo e le infiammazioni grazie alle loro proprietà.

Calorie albicocca

48 calorie ogni 100 grammi. Questo il dato USDA inerente l’apporto calorico di questo frutto. L’albicocca è un frutto molto light e ideale come spuntino estivo. Conferisce quel senso di sazietà, ideale per chi vuole perdere peso.

Varietà

Esistono diverse varietà di albicocche. In Italia se ne coltivano oltre 300 varietà, in gran parte del territorio. Crescono bene in aree soleggiate, in collina e con terreni adatti, anche in pianura.

Tra queste, menzioniamo: Baracca, Monaco, Reale di Imola, Precoce di Cremonini, Val Venosta, Boccuccia, Cafona e la Pesca di Nancy.

L’albicocca in cucina

L’albicocca è un frutto molto versatile, anche in cucina. Come non dimenticare le confetture, l’utilizzo nei dolci. In questi ultimi anni, si è diffuso il consumo di albicocche secche.

Di questo frutto non si butta niente, neanche il seme, detto armellina. Viene utilizzato come essenza, in pasticceria, come ingrediente negli amaretti. Oppure per realizzare sciroppi e liquori, o abbinato alle mandorle dolci come aroma.