Al mare con Linea Verde su Rai1 (21 giugno)

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli domenica 21 giugno, saranno protagonisti nella giornata con più ore di luce dell’anno che segna l’arrivo dell’estate.

I due conduttori saliranno in macchina e ne approfitteranno per fare una gita al mare e nella puntata di “Linea Verde”, in onda alle 12.20, su Rai1 percorreranno la Via Aurelia.

Dove si svolge la puntata del 21 giugno di Linea Verde

L’antica strada consolare, oggi Strada Statale 1, li porterà a scoprire posti incredibili: aziende agricole con allevamenti e prodotti di stagione, borghi suggestivi come quello di Tragliata e di Ceri. Poi Cerveteri che, oltre alla magia della sua storica Necropoli, nei suoi forni antichi, produce un pane eccezionale. Inoltre, prima di godere del fascino dell’Oasi di Torre Flavia i due conduttori faranno una sosta in trattoria calandosi nell’atmosfera degli anni ‘60 ai tempi del film “il Sorpasso”.

E Peppone? Anche lui dalla sua Potenza ha voglia di mare, e in una sorta di Basilicata coast quel che coast chissà se riuscirà a raggiungere la spiaggia.

