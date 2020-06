4 Zampe in Famiglia: la puntata del 6 giugno

Quarta puntata per “4 Zampe in Famiglia”, in onda sabato 6 giugno alle 10.40 su Rai2 con Elena Ballerini e Federico Coccia.

Le anticipazioni di 4 zampe in Famiglia

Sarà esplorato il mondo degli animali domestici.

In sommario, il video diario di Spritz, cagnolino adottato durante il lockdown; la storia di Diego, uno sportivo paralizzato da un incidente che vive con i suoi cani; e quella di Ziva pastore belga specializzata nella ricerca di persone scomparse.

Nel programma si parlerà anche di altri animali come gatti e pappagalli, oltre naturalmente ai consigli su come nutrire gli amici a quattro zampe e come trascorrere con loro il tempo libero.