4 Zampe in Famiglia, la puntata del 20 giugno

Sesta puntata per 4 Zampe in Famiglia, sabato 20 giugno alle 10.20 su Rai2.

La trasmissione in compagnia di Elena Ballerini e Federico Coccia racconta ed esplora il mondo dei nostri amici animali domestici.

Anticipazioni della puntata di4 Zampe in Famiglia

In scaletta: la “Dog Dance” e l’alimentazione del cane sportivo; le passeggiate con il cane, motivo di benessere; le cure del cane anziano e, ancora, l’avventura di Lucrezia e i suoi inseparabili compagni di viaggio.

Protagonista anche Ocra, il segugio dal carattere giocoso di un cocker, inserita nel primo progetto sperimentale italiano di addestramento di unità cinofile per il rilevamento di telefonini in carcere. Nel programma, oltre ai cani, spazio anche al porcellino d’india, piccolo roditore, ma molto socievole e per finire gli immancabili consigli e suggerimenti legati all’alimentazione, alla salute e alla tutela dei nostri amici a quattro zampe.