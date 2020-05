Zampaglione re dell’horror: online la seconda parte del corto Bianca

Federico Zampaglione re dell’horror? Ebbene sì. Dopo il successo del primo short thriller homemade al tempo del #covid19, arriva il secondo attesissimo episodio “Bianca – Fase 2”.

Anche questo è stato girato, montato e sonorizzato direttamente con un iPad e il software iMovie! E chissà cosa sarebbe venuto fuori con un’attrezzatura professionale… Intanto c’è da dire che Zampaglione è riuscito a mettere su un altro capolavoro, che piace anche ai non amanti del genere.

Questa volta montato interamente dallo stesso frontman dei Tiromancino che è riuscito ad applicare le nozioni impartite da sua figlia Linda.

Linda Zampaglione che, insieme a Giglia Marra, fa parte del cast di questo secondo episodio che vede l’aggiunta di altri protagonisti tra cui Claudia Gerini ed altri interpreti.

Bianca Fase 2 prende, per l’appunto, il nome dalla fase che stiamo vivendo. Un corto molto più impegnativo rispetto al primo, che è stato elaborato maggiormente con dettagli e particolari.

Se la prima versione è stata ambientata in un appartamento, per ovvi motivi di lockdown, la seconda è ambientata all’esterno con maggior azione e scene drammatiche.

“Un’avventura iniziata come divertimento, e lo è tutt’ora. Sono uscite tante recensioni in Italia e all’estero del primo episodio. Lo spirito è stato quello di trasformare questo periodo di inattività, inquietante e statico, in qualcosa di creativo”.