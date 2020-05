Xiaomi Mi Band 5 in arrivo: tutte le novità

Il mondo delle smartband e degli activity tracker è pronto ad accogliere il ritorno di uno dei più importanti brand di sempre per quanto riguarda la creazione di indossabili dal buon rapporto qualità/prezzo: si tratta di Xiaomi, che in questi ultimi giorni ha confermato di essere al lavoro sull’attesissima Mi Band 5.

Come gli utenti italiani sapranno, nel nostro paese la serie Mi Band è tra le più amate nel vasto panorama dei wearable dedicati all’attività fisica in tutte le sue varianti.

L’erede dell’activity tracker uscito lo scorso Giugno intende replicare questo ampio successo, presentando nuove funzionalità e un ampio display completamente a colori, personalizzabile come mai prima d’ora.

Come sarà Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5, secondo le ultime news trapelate, avrà le stesse dimensioni di Mi Band 4 per non ingombrare il polso dell’utente durante l’attività fisica: le principali novità sarebbero da ricercarsi a livello hardware e software, più che nel design. Lo schermo, infatti, includerà più informazioni sulla salute dell’utente e sul tipo di esercizio fisico in tempo reale, tracciando i parametri delle attività di corsa, nuoto, camminata, tennis e calcio con maggior precisione.

La nuova Mi Band includerà inoltre un sistema di intelligenza artificiale sviluppato appositamente per gli activity tracker, chiamato PAI (Personal Activity Intelligence), fino a poco tempo fa una prerogativa esclusiva dei dispositivi a marchio Amazfit. PAI consentirebbe al dispositivo di analizzare nel dettaglio i parametri biologici dello sportivo (frequenza del respiro, frequenza cardiaca, dati relativi a velocità e resistenza ricavati dallo storico degli esercizi) tracciando un quadro complessivo della salute dell’atleta.

La nuova smartband, che sarà prodotta da una sussidiaria di Xiaomi (ovvero Huami), sarà disponibile entro l’anno, malgrado le obiettive difficoltà provocate dall’emergenza Coronavirus nel lancio di vari dispositivi. Possiamo aspettarci una data di lancio prossima all’estate, molto probabilmente Giugno 2020, in attesa della conferma ufficiale di Xiaomi sui social.