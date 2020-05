WhatsApp, novità in arrivo per le videochiamate

Non c’è dubbio che l’emergenza dettata dal COVID-19 abbia contribuito in modo significativo ad un uso sempre più intenso delle app per videochiamate: anche il nostro paese ha conosciuto una vera e propria impennata dell’utilizzo di servizi quali Google Hangouts, Zoom e ovviamente l’inossidabile WhatsApp.

Le novità di whatsapp

Quest’ultima piattaforma in particolare ha in serbo novità importanti per chi fa frequente uso di videochiamate di gruppo. Dopo un recente aggiornamento alle versioni beta per iOS e Android, WhatsApp consente ufficialmente l’avvio di chiamate di gruppo fino a 8 partecipanti: un significativo miglioramento rispetto al precedente numero massimo di utenti, ovvero quattro.

L’aggiornamento WhatsApp che consente di avviare le nuove videochiamate di gruppo si presenta con un’interfaccia più ordinata e accessibile, un cambiamento di design necessario a dare ad ogni partecipante il giusto spazio visivo anche su uno schermo di proporzioni ridotte, come quello di uno smartphone.

Il procedimento da seguire per videochiamare amici, parenti e colleghi rimane comunque sempre lo stesso: dovremo accedere al gruppo di chiamata premendo l’icona a forma di cornetta che troveremo in alto sullo schermo. Apparirà un menu che include il nome di chi sta partecipando alla chiamata: scegliendo un utente in particolare, potremo iniziare a conversare liberamente.

Nel caso in cui avessimo bisogno di aggiungere altri utenti alla chiamata di gruppo, premendo l’icona a forma di omino stilizzato (posizionata in alto a destra) potremo provvedere a invitare subito altri amici. L’ interfaccia di WhatsApp verrà divisa in un numero di piccoli rettangoli, proporzionati al numero dei partecipanti, dando il giusto spazio a ognuno.

Come vediamo, le nuove videochiamate WhatsApp sono particolarmente semplici da effettuare: non ci resta altro da fare che aggiornare subito la nostra versione dell’app a quella più recente (per iOS: 2.20.50; per Android: 2.20.141), e contattare subito i nostri cari in attesa di novità da parte nostra.