WhatsApp apre alle videochiamate con 50 persone

Il 2020 è un anno cruciale per WhatsApp, che ha trovato nelle videochiamate un ottimo pretesto per rilasciare frequenti e utili aggiornamenti.

Whatsapp: le novità per le videochiamate

Dopo aver portato il numero dei partecipanti da 4 a 8 nelle ultime settimane, l’app di messaggistica si prepara al lancio di un altro update “incredibile”: l’integrazione con Messenger Rooms, che darà il via alle videochiamate con ben 50 persone.

Il nome di Messenger Rooms non è di certo una novità per chi frequenta Facebook: si tratta infatti del nuovo servizio di videochat in grado di gestire vere e proprie conferenze online, creando in pochi secondi uno spazio dedicato a tutti gli smart worker e ai nostri amici e parenti (nel caso in cui scegliessimo di organizzare delle vere e proprie “adunate”).

Ora, anche WhatsApp sembra abbastanza maturo per accogliere le funzioni di Messenger Rooms, tramite una funzione separata e indipendente dall’app principale. Questa “scorciatoia” ci permetterà di inoltrare la videochiamata su Facebook Messenger, in modo da superare il limite di otto partecipanti e invitare tantissime persone tra i nostri contatti.

Come provare la nuova funzione di Whatsapp

Sperimentare la nuova funzione è molto semplice: dovremo aprire WhatsApp e selezionare l’opzione “Crea una stanza” dal menu Chiamate. Una volta entrati nella chatroom, un messaggio ci informerà della possibilità di continuare la videochiamata su Messenger: accettando, potremo creare la nostra prima chatroom personalizzata.

Fatto questo, è possibile procedere premendo “Prova” -> “Crea stanza come (nome della stanza)”, selezionando poi l’argomento principale della videochiamata tramite l’opzione “Attività della stanza”. Terminate queste brevi operazioni, riceveremo un link apposito per invitare i nostri contatti su WhatsApp, che come sappiamo ora potranno accorrere a decine.

L’aggiornamento è destinato a diventare uno dei punti di forza di WhatsApp nei prossimi mesi, essendo le videochiamate in rapidissima ascesa negli ultimi tempi: il trend si dimostra solido e difficilmente calerà durante l’anno. Come reagiranno le rivali Hangouts, Zoom e Skype di fronte a questa novità?