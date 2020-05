Wavy, il nuovo singolo di Malcky G feat. Mambolosco

MALCKY G, il giovane rapper italo americano torna con Wavy, il nuovo singolo.

Dopo aver pubblicato alcuni singoli che gli hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico e dagli addetti ai lavori (“Senza orari”, “Mood” “cereali”, “hit”), pubblica questa nuova hit con l’amico e collega MAMBOLOSCO.

Il brano è prodotto da Andry The Hitmaker, tra i produttori più apprezzati dalla scena e già al fianco di trapper come Boro Boro (il singolo “NENA” è tra i più ascoltati in queste settimane), GIAIME e Vegas Jones.

MAMBOLOSCO ha accettato l’invito del suo giovane amico a collaborare in questo brano per l’amicizia che lega i due, entrambi italo americani. MAMBOLOSCO ha sempre tenuto il giovane MALCKY sotto la sua ala protettiva aspettando solo il momento giusto e il brano giusto per duettare insieme.

“WAVY” è un nuovo tassello che si aggiunge all’elenco di brani già pubblicati da MALCKY G, brani che stanno dando la possibilità a questo giovane talento di sperimentare e trovare la sua strada.

Chi è Malcky G

Malcolm Reeves, questo il vero nome dietro a MALCKY G, è un italo-americano figlio d’arte: il papà Mohamed Reeves (nativo del South Bronx), è stato un ballerino internazionale ed ha lavorato con Michael Jackson e da lui e dalla mamma italiana, entrambi appassionati di rap e non solo, MALCKY G ha ereditato la passione per la musica, che se per i genitori era il Rap ora, semplicemente per motivi anagrafici, è la TRAP.

Chi è Mambolosco

Mambolosco ha collaborato con molti artisti del panorama urban italiano tra cui Tony Effe, Pyrex, Shiva, Enzo Dong e Boro Boro (con cui ha pubblicato la traccia certificata Platino “TWERK”). Dopo la pubblicazione del suo primo album “ARTE” (oltre 92 milioni di stream) lo scorso anno, il rapper con base a Vicenza ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Il Passo” feat. di Samurai Jay e con la produzione di Nardi.