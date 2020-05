Vivi e lascia vivere: la terza puntata

Terza puntata di Vivi e lascia vivere giovedì 7 maggio alle 21.25 su Rai1. Prosegue con successo la serie firmata da Pappi Corsicato che annovera Elena Sofia Ricci nel ruolo di protagonista.

Trama della puntata

Continua sullo sfondo di una Napoli colorata e vitale, tra novità e colpi scena, la storia di Laura, una donna forte e determinata, con un grande segreto alle spalle che, dopo la scomparsa prematura del marito, ha deciso di cambiare in meglio la sua vita affrontando una nuova sfida imprenditoriale e personale.

Laura e Toni, complici ormai nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo.

L’attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora. Toni però si dimostra ben presto diverso da come vuole apparire.

Quando Laura scopre la verità si sente costretta ad allontanarlo da lei e dalla sua famiglia.

Intanto Giada, quasi per caso, trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato, mentre Giovanni, il figlio minore di Laura, scopre per la prima volta l’amore.