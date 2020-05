Vittorio Brumotti racconta la brutta esperienza a Milano

Vittorio Brumotti, il celebre inviato di Striscia la Notizia, racconta quanto accaduto nei giorni scorsi a Milano. In sella alla sua bici, l’inviato è andato in uno dei quartieri più pericolosi del capoluogo lombardo, dove dilagano spaccio e impunità.

«”Vai via da qui, infame!”, è così che mi ha accolto il proprietario di un bar in cui cercavo riparo dal tentativo di aggressione da parte di alcuni delinquenti di via Gola».

Il servizio andrà in onda nella puntata di stasera (dalle 20.35 su Canale 5)

«A chi mi chiede chi me lo fa fare di rischiare la vita rispondo che la mia benzina sono le migliaia di segnalazioni che arrivano ogni settimana da cittadini esasperati di tutta Italia. Sento di fare qualcosa di utile per la gente. Non sono un supereroe: cerco solo di fare del bene, ma ho paura anche io, specialmente di fronte a situazioni che non posso governare. Io lancio un messaggio, perché per affrontare certi problemi non c’è arma più potente di una telecamera. E vedere i bambini che giocano con la mia bici o le persone che mi applaudono dalle finestre è la prova che in quel caso la mia missione è compiuta: ci siamo riappropriati, magari anche solo per poco, del territorio».