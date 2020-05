Uno Mattina in famiglia: Timperi e Setta ringraziano Coletta

Al termine della puntata odierna di Uno Mattina in Famiglia, Tiberio Timperi e Monica Setta hanno ringraziato il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Ricordando che l’appuntamento del weekend della rete ammiraglia si protrarrà fino al 28 giugno.

“Avremmo dovuto finire oggi ma abbiamo vinto una partita in più, perciò andremo in onda fino alla fine di giugno, grazie al nostro magnifico direttore” – ha dichiarato Timperi. La Setta ha confermato quanto dichiarato dal suo collega: “Magnifico davvero Stefano Coletta!”.

Il diretore di Rai1, Coletta, sarà sicuramente soddisfatto sia per la dedica, ma soprattutto per degli ascolti del programma che quest’anno sta collezionando record di ascolti. La puntata di ieri ha ottenuto quasi il 23% di share e oltre 1.5 milioni di telespettatori, incrementando i dati della passata edizione sia in numero di ascoltatori che in punti percentuale di share.

Senza dimenticare che il programma di Rai1 si sta imponendo da diverso tempo leader in termini di share.