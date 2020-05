Uno Mattina in famiglia: le puntate del 30 – 31 maggio

Uno Mattina in famiglia torna, come ogni weekend, su Rai1.

Monica Setta e Tiberio Timperi, con la loro impeccabile conduzione, si apprestano ad accompagnare i telespettatori italiani in questa due giorni di informazione, attualità e tante rubriche.

Il programma continua a riscuotere molti consensi, tanto è vero che ormai da diverso tempo si attesta come trasmissione con la più alta percentuale di share del sabato e della domenica.

Un programma che, anche nel periodo del lockdown, ha saputo fare informazione nel migliore dei modi senza rendere pesante la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo.

Quando va in onda

Si inizia sabato 30 maggio, a partire dalle 7.40. Domenica 31 maggio, invece, si inizia alle 6.30.

Tanti argomenti saranno affrontati in questo fine settimana, tanti gli ospiti in collegamento. Non mancheranno gli spazi cult del programma di Michele Guardì, come la cronaca rosa di Gianni Ippoliti o gli esperimenti del Colonnello Laurenzi o l’angolo dedicato alla lingua italiana con il professor Sabatini.