Uno Mattina in famiglia: la puntata del 9 maggio

Riparte il weekend di Rai1 con Uno Mattina in famiglia. Il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi continua a brillare e a dominare con gli ascolti, registrando ormai da diverse settimane lo share più alto tra tutti i programmi.

Le anticipazioni della puntata di sabato 9 maggio

Appuntamento a partire dalle 7.40 su Rai1.

Come di consueto ci saranno le tradizionali rubriche, con Gianni Ippoliti e la sua cronaca rosa.

Per Il Fatto del Giorno si parlerà di “Pietro e la nonna, quelle lezioni di cura amorevole”. Una storia che sicuramente saprà colpire per via del legame nipote – nonna.

Lo spazio “Da Vedere da Ascoltare” annovererà tra i protagonisti Umberto Galimberti, Domenico Iannacone, Donatella Bianchi, Fabio Gallo, Sofia Tornambene, Costantino D’Orazio.

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, ci sarà un focus su i bimbi e il distanziamento, come e perché. Interverranno, in collegamento,

Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, e Flaminia Canevelli, vicequestore aggiunto Polizia di Stato.

La rubrica Amici Miei, avrà come protagonista Pietro Del Soldà, portavoce per l’Italia di AMREF e conduttore su Radio3. Ma anche autore del libro “Sulle ali degli amici” (Marsilio).

Per concludere, lo spazio Promossi o bocciati avrà come tema principale gli scrutini e le votazioni finali. Anche questo spazio avrà diversi ospiti in collegamento.