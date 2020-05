Uno Mattina in famiglia, la puntata del 23 maggio

Il weekend di Rai1 inizia con Uno Mattina in famiglia: appuntamento alle 7.45 con Monica Setta e Tiberi Timperi.

Non mancheranno finestre di attualità e approfondimento. Senza tralasciare le rubriche cult del programma.

La stagione d’oro di Uno Mattina in Famiglia

Per i due conduttori l’impegno si protrarrà fino al prossimo 28 giugno, data che segnerà la chiusura di questa edizione da record.

Un successo che passa dalle mani di Michele Guardì, capace di trasformare in oro le sue idee. Già da questa stagione, con la nuova coppia di conduttori. Se alla vigilia del debutto stagionale la nuova e inedita coppia appariva un’incognita, i fatti (e i numeri) hanno invece dato esito più che positivo.

Il programma, già da parecchie settimane, è leader in termini di share superando il 25%. Senza dimenticare il periodo del Festival di Sanremo dove sono stati toccati persino picchi del 37%.

Merito del feeling tra i due conduttori. Tiberio Timperi è senza dubbio un’istituzione per la rete ammiraglia della tv di stato.

Mentre Monica Setta è ritornata in Rai dopo dieci anni dai suoi successi con Domenica In. Il suo ritorno in tv era stato accompagnato da dubbi e polemiche che, la giornalista brindisina, è riuscita a spazzar via con la professionalità che la contraddistingue. “Esame” superato anche per lei, dunque.

Un programma ben strutturato, ed anche molto “appetito” per la conduzione.

Nei giorni scorsi sono circolate diverse indiscrezioni in merito alla stagione televisiva 2020/21. Voci che ipotizzano una riconferma di Timperi, mentre la Setta sarebbe in bilico. Ipotesi, per l’appunto poiché secondo alcune indiscrezioni il successo di ascolti di questa stagione potrebbe vedere la riconferma in toto dei due conduttori. O semmai, in alternativa, un cambio radicale dei protagonisti.

Chissà, staremo a vedere.

Intanto Setta e Timperi saranno in onda fino al termine del mese prossimo. Nel frattempo, il direttore di Rai1 Stefano Coletta avrà modo di sciogliere ogni dubbio per la prossima stagione di Uno Mattina in Famiglia.