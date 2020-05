Uno Mattina in famiglia, la puntata del 2 maggio

Prima puntata di maggio per Uno Mattina in famiglia, il programma condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta ormai leader del daytime di Rai1 e protagonista in assoluto del weekend televisivo in termini di share e di ascolti.

Approfittiamo di questo spazio per fare gli auguri alla signora Liliam, mamma di Monica Setta, che oggi compie la bellezza di 87 anni! Un compleanno senza abbracci e con le dovute distanze ma la conduttrice di Uno Mattina in famiglia è riuscita a celebrare nel migliore dei modi possibili questo importante giorno. Ancora tanti auguri!

Ma andiamo a vedere cosa ci aspetta domani mattina, su Rai1.

Ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 2 maggio

Si inizia alle 7.40 circa su Rai1, con una puntata piena di argomenti di interesse. La trasmissione sarà ricca di ospiti importanti, a cominciare da Vincenzo Salemme che sarà protagonista della rubrica Da vedere da ascoltare.

Per la rubrica Amici Miei, invece, ci sarà in collegamento Daniela Ferolla che, insieme a Marcello Masi, conduce Linea verde life.

All’interno dello spazio Il Fatto del giorno, si discuterò di liquidità alle aziende e velocizzazione degli iter bancari.

Interverrano Gianfranco Torriero, Vicedirettore Generale ABI, Fabio Fortuna, economista, rettore Universita’ Niccolo’ Cusano, Patrizia De Rubertis, giornalista economica Il Fatto Quotidiano e Laila Perciballi, avvocato Movimento Consumatori.

Le coppie e le quarantene sarà un altro argomento di discussione all’interno del programma, con interventi di Giovanni Terzi e il sessuologo Maurizio Bossi.

Si continuerà a parlare, anche questa settimana, di didattica a distanza con focus sul ruolo dei genitori.