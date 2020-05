Uno Mattina in Famiglia, la puntata del 16 maggio

Come ogni sabato mattina ritorna Uno Mattina in famiglia. Alla conduzione la “coppia d’oro” di Rai1, Monica Setta e Tiberio Timperi, che sta vivendo un’ottima annata in termini di ascolti e di consensi.

Il programma, infatti, piace e convince: da parecchie settimane, ormai, si attesta come trasmissione con lo share più alto della giornata.

Appuntamento a partire dalle 7.40 su Rai1.

Come di consueto ci sarà spazio per i protagonisti storici del programma, come Gianni Ippoliti e la sua cronaca rosa, o il colonnello Francesco Laurenzi e le sue immancabili previsioni meteo.

E poi le varie rubriche con tanti ospiti d’eccezione che interverranno in collegamento skype. A cominciare da Il Fatto del Giorno, Da Vedere da Ascoltare, Amici Miei, giusto per citare alcuni spazi cult del sabato.

Senza trascurare le finestre di attualità e di approfondimento.