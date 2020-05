Uno Mattina in Famiglia celebra la festa della mamma

La Festa della mamma al centro della puntata di Uno Mattina in famiglia del 10 maggio. Tiberio Timperi e Monica Setta si apprestano a dare il buongiorno ai telespettatori italiani con una puntata ricca di ospiti interessanti.

Appuntamento a partire dalle 6.30 su Rai1.

Anticipazioni della puntata

A se ne parla in famiglia “Fiorisce l’azalea della ricerca”: in videochiamata chi è guarita dal tumore al seno, chi è in cura ed il prof.Emilio Bria, oncologo e ricercatore AIRC.

La mamma sarà anche il filo conduttore delle altre rubriche, come Bianco Nero Arcobaleno.

Come riorganizzare l’armadio per il cambio di stagione? Ce lo spiegherà Lucia Cuffaro nel tradizionale appuntamento della domenica all’interno di Chi fa da se’.

Come ogni domenica, non mancherà lo spazio Dentro la Cronaca, così come l’appuntamento con il professor Francesco Sabatini ed il suo Pronto Soccorso Linguistico.

Ci saranno gli esperimenti e le previsioni meteo del colonnello Francesco Laurenzi.

Senza trascurare l’irriverente rassegna stampa di Gianni Ippoliti e la sua cronaca rosa.