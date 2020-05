Un giorno in pretura, la puntata del 17 maggio

A Un Giorno in Pretura va in onda la seconda ed ultima parte del processo per la morte della professoressa di francese di Castellamonte di Ivrea, Gloria Rosboch.

Appuntamento domenica 17 maggio, con Roberta Petrelluzzi, alle 21.20 su Rai3.

Le anticipazioni della puntata

Gabriele De Filippi ha confessato l’omicidio della donna, alla quale aveva truffato la somma di 187.000 euro, ed è stato condannato con il rito abbreviato a trent’anni di prigione.

Ma oggi il processo è a carico della madre di De Filippi, Caterina Abbattista, accusata di aver concorso nell’omicidio della professoressa.

Ma è possibile che la madre sia stata complice del figlio in un delitto così orrendo?