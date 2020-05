Terzo appuntamento con “Quattro zampe in famiglia” (30 maggio)

Nella terza puntata di Quattro Zampe in Famiglia, in onda sabato 30 maggio alle 10.40 su Rai2, Elena Ballerini e Federico Coccia continuano a parlarci del nostro rapporto con gli animali domestici.

Le anticipazioni della puntata di Quattro Zampe in Famiglia

Questa volta ci raccontano la storia di Tito, il gatto latin lover, l’impegno di un’associazione che si occupa di adottare i cani anziani rimasti orfani del loro padrone, e di tecniche d’addestramento di cani che aiutano a salvaguardare le specie animali in via d’estinzione. Molti i consigli per gli spettatori: da come mettersi in viaggio col proprio cane a come toilettare al meglio il gatto di casa o come rendere più appetibili i pasti dei nostri amici a quattro zampe.