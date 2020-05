SUBSONICA: ecco il VISUAL di “DECOLLO – VOCE OFF”

E’ disponibile su YouTube il visual di “Decollo – Voce Off”, la prima traccia di “Mentale Strumentale”, il nono album inedito dei Subsonica registrato e completato nel 2004 e pubblicato il 24 aprile 2020.

Guarda il video



L’album, composto da 10 brani che simbolicamente descrivono un viaggio di esplorazione nello spazio, è il frutto di una parentesi di ricerca e libera sperimentazione, fondamentale per la costruzione dell’identità sonora della band.

Le royalties sosterranno la Fondazione Caterina Farassino, impegnata con il progetto “Respira Torino” a supportare gli ospedali di Torino e Asti, mediante la fornitura di dispositivi per l’emergenza sanitaria.

Sulla copertina dell’album è rappresentato uno strumento esagonale immaginario, il processore subsonico attraverso il quale è stato idealmente realizzato il disco. Ogni membro della band ha il suo plug di connessione e la sua parte di circuito dedicata.

A partire da questa grafica Marino Capitanio ha ideato un percorso attraverso dieci visual, uno per ogni brano dell’album, che compongono un circuito teso a formare il modulo principale del ponte di una nave spaziale.

Ogni visual è caratterizzato da animazioni parametriche, generate direttamente dalla musica.

Secondo alcune precise regole, le diverse frequenze musicali vengono legate agli elementi grafici dell’interfaccia, dando vita a un visual generativo che, a partire da quelle regole date, crea in maniera autonoma una coreografia visiva sorprendente.

Il visual clip di “Decollo – Voce Off” rappresenta dunque la prima interfaccia del sistema di decollo, il primo strumento a comporre la cabina di pilotaggio che guida il viaggio interstellare.

Seguiranno poi le altre uscite: il secondo visual dedicato a “Cullati dalla tempesta” andrà a creare un radar per la navigazione attraverso tempeste magnetiche, il terzo un orologio (Antartide 3 a.m) e cosí via.

Ecco la Tracklist del disco:

DECOLLO – VOCE OFF

CULLATI DALLA TEMPESTA

ARTIDE 3 A.M.

A NORD DI OGNI LONTANANZA

DETRITI NELLO SPAZIO

A DI ADDIO

TEMPESTA SOLARE

DELITTO SULLA LUNA

STRUMENTALE

RIENTRO IN ATMOSFERA