Smartphone più venduti nel 2020: importante crescita per Xiaomi e Oppo

La vendita di smartphone nel primo quadrimestre del 2020 vede un’importante crescita per Xiaomi e Oppo.

Sono questi i dati che emergono dall’analisi di Canalys, che ha diffuso i dati per il mercato italiano relativo ai primi quattro mesi del 2020.

Numeri che, ovviamente, si riferiscono al particolare momento che stiamo vivendo legato all’emergenza Coronavirus.

La classifica degli smartphone più venduti nel primo quadrimestre 2020

Al primo posto resta Samsung, con il 38% di quota mercato, anche se il colosso coreano ha registrato una perdita del -24% rispetto allo scorso anno.

Seconda posizione per Huawei, al 27% : analoga è però la percentuale di perdita rispetto al 2019.

Terza posizione per Xiaomi che ottiene il 16% e un incremento del +306%! Una crescita importante per il brand cinese che ha saputo conquistare il pubblico italiano per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti.

Non è da meno Oppo che si insidia al quinto posto, seppur con un 4% di quota mercato ma con un incremento del 1502%.

Un punto in più per Apple (5%) al quarto posto della classifica di mercato italiana. Ma, per i “melafonini”, si è registrato un -70% rispetto allo scorso anno.