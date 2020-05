Seat compie 70 anni

Seat festeggia i suoi 70 anni. Tutto ebbe inizio in Spagna, il 9 maggio del 1950, con la fondazione dell’azienda che ha portato il paese sulle quattro ruote.

Da allora, la casa automobilistica spagnola ha vissuto una importante trasformazione, rivelandosi capace di reinventarsi costantemente.

Questo percorso di crescita e di sfide ha portato il brand ad essere quello che è oggi.

Si tratta dell’unica casa automobilistica che disegna, sviluppa, produce e commercializza auto in Spagna.

Ma anche il primo investitore industriale in R&D del Paese, di cui rappresenta l’1% del PIL e da cui esporta l’80% delle vetture.

Seat è ormai una solida realtà facente parte del Gruppo Volkswagen, gruppo costruttore leader a livello mondiale.

Una società che cresce e continua a offrire le migliori soluzioni di mobilità per rendere più semplice la vita delle persone.

“Nei suoi 70 anni di storia, SEAT ha dimostrato la capacità di evolvere e affrontare con successo le sfide che ne hanno costellato il percorso. Una forza innovatrice che ha reso SEAT capace di passare dall’essere un produttore di automobili a un’azienda solida, tecnologica e industriale”

ha condiviso Carsten Isensee, Presidente di SEAT e Vicepresidente di Finanza e IT.

Le auto Seat

19 milioni sono le auto prodotte fino ad oggi dal brand automobilistico.

Oggi, ci sono tre centri di produzione in Spagna: Barcellona, El Prat de Llobregat e Martorell. Ogni giorno vengono prodotte circa 2.300 unità di Arona, Leon e Ibiza.

Questa è, senza dubbio, l’auto cult di Seat. Ma la produzione non è solo legata al paese spagnolo: Ateca viene prodotta in Repubblica Ceca, Tarraco in Germania, Alhambra in Portogallo e Mii electric, primo modello 100% elettrico del marchio, in Slovacchia.