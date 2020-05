Rai1 regina degli ascolti tv (domenica 17 maggio)

Monica Setta e Tiberio Timperi si confermano la coppia d’oro degli ascolti della domenica anche per il 17 maggio.

Ascolti tv domenica 17 maggio 2020

Uno Mattina in Famiglia si conferma il programma con lo share più alto della giornata, superando il 24% di share. Numeri importanti che mettono in risalto l’ottima annata del programma di Michele Guardì, affidato quest’anno a due validi professionisti.

Trasmissione che, come anticipato qualche settimana fa, si protrarrà fino al 28 giugno.

Il mattino di Rai1 prosegue l’ottimo trend di ascolti con Linea Verde: Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli superano il 20% di share, ottenendo quasi 3,5 milioni di telespettatori.

L’egemonia della rete ammiraglia prosegue anche nel pomeriggio, dove Mara Venier si impone con oltre il 17%. La sua Domenica IN è stata una puntata ricca di attualità e ospiti, tra cui Pamela Prati.

Nel preserale brilla L’Eredità, con un netto di share del 25% contro i 16.55 di Avanti un altro su Canale 5. Anche I Soliti ignoti hanno la meglio su Paperissima Sprint, con oltre 5 punti percentuale di distacco (19.41 – 14.2%).

In serata, infine, dominano le repliche de L’Allieva 2, sempre su Rai1. La serie tv riesce a far meglio di Live non è la D’Urso, che si attesta sul 12.55 di share contro le 16.3 ottenute dalla tv di stato.

Che Tempo che fa, invece, raggiunge l’8,34%, oltre un punto in più rispetto a Non è L’Arena di Massimo Giletti (7,1%).