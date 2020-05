Quando è nata Rai3, con Costanzo e Broccoli

“Rai, storie di un’italiana” torna sabato 30 maggio, su Rai2 alle 14.50, con Maurizio Costanzo e Umberto Broccoli.

Le anticipazioni della puntata

Il programma riporterà i telespettatori al 15 dicembre 1979, giorno in cui nasce Raitre.

Durante la puntata, Costanzo e Broccoli racconteranno i primi momenti della terza rete, la sua caratteristica legata anche all’ informazione regionale, i suoi aspetti innovativi sempre più presenti con l’andar del tempo.

Tutto questo lo si vede fin dal primo annuncio, affidato alla giovanissima Fabiana Udenio. Fabiana si presenta e presenta informalmente i programmi della nuova rete, rivolgendosi anche – e forse soprattutto – al pubblico giovane. Fin da subito Raitre propone cambiamenti di linguaggio.

Pensiamo allo sport e al Processo del lunedì ideato da Aldo Biscardi. La prima edizione vede in onda una voce storica della radio, Enrico Ameri cui seguirà in conduzione Marino Bartoletti e – infine – lo stesso Biscardi. Innovazione anche nell’informazione: nel TG3 si affacceranno le pagine regionali, accanto alle notizie nazionali.

Nella terza puntata di “Rai, Storie di un’italiana” si ricorderanno i programmi storici come Chi l’ha visto (in onda da allora), Telefono giallo, Samarcanda e quant’altro abbia contribuito a disegnare un modo nuovo di realizzare le inchieste.

Si accennerà anche alle novità nello spettacolo, come La tv delle ragazze e i programmi derivati da questa serie, ma anche altre proposte innovative quali Il portalettere, Quelli che il calcio e altro ancora. Harem sarà il pretesto per affrontare il tema dei talk-show e affacciarsi sulla nascita del genere: quindi, per esempio, Bontà loro a sua volta preceduta da Buon pomeriggio alla radio.

In questa come nelle altre puntate si vedranno solo alcuni momenti significativi delle trasmissioni, quasi un’antologia per dare l’idea di cosa è passato dagli schermi della Rai.