Puma e il nuovo Vinyl Pack realizzato da Elodie

PUMA Women presenta il nuovo VINYL Pack realizzato dalla cantante Elodie Di Patrizi, brand ambassador italiana del Global Sports Brand. E’stato creato in esclusiva per gli store AW LAB.

Puma e Elodie

Elodie, una tra le più apprezzate cantanti italiane, torna oggi a interpretare la sua nuova capsule, progettata con PUMA, negli scatti della campagna realizzata in esclusiva per AW LAB.

Un bel momento per la cantante, che ha presentato in questi giorni il suo ultimo singolo Guaranà

Il nuovo VINYL Pack di PUMA è ispirato al trend del vinile che è apparso per la prima volta sulle passerelle degli anni Sessanta come elemento fondamentale per la creazione di abiti dalla forma avveniristica.

Oggi assume una nuova forma, spaziando dagli accessori all’abbigliamento che grazie agli inserti in pvc acquistano uno stile moderno e futuristico, dall’aspetto high-tech.

Forme geometriche semplici e linee rette angolari, colori accesi e vitaminici donano, a chi li indossa, uno stile grintoso.

Lo speciale VINYL Pack è contraddistinto da combinazioni colore a contrasto, accentuate da tocchi Fluro Pink, e inserti in vinile.

Ha come protagoniste le sneakers FUTURE RIDER VINYL con la tomaia in nylon e rivestimenti in minous purple – puma white con dettagli Fluro Pink, l’intersuola white a contrasto con la nuova schiuma RIDERFOAM che assorbe gli urti e garantisce una migliore ammortizzazione, la suola ondulata retro-inspired e il Formstrip bianco.

La nuova CALI SPORT VINYL, evoluzione della classica PUMA California, è caratterizzata dalla suola platform e dalla tomaia in pelle puma white – blue glimmer con dettagli in Fluro Pink.

A completare il pack della capsule collection la WOMENS TEE con stampa in silicone traslucido e dettaglio in tpu trasparente sul retro dello scollo.

I WOMENS HIGH WAIST BIKER SHORT con stampa siliconata traslucida sul davanti, inserto in mesh e dettaglio in tpu trasparente nella cucitura in vita.

La WOMENS TANK in cotone con stampa in silicone traslucido e i classici shorts WOMENS SHIRTS con stampa siliconata traslucida sul davanti, tasche laterali, cordino in vita e dettaglio in tpu trasparente sul retro.

A proposito della sua nuova capsule Elodie ha dichiarato:

“Questa collezione ricorda i miei 90s, gli zainetti gonfiabili trasparenti, le penne a sfera dai colori fluo che usavo per scrivere sui diari delle mie amiche. Ora sono passati un po’ di anni ma mi piace ancora giocare con i colori e divertirmi a mixarli come quando ero bambina.”

Il nuovo VINYL Pack creato da Elodie è disponibile, in esclusiva, a partire da oggi, online al sito aw-lab.com e negli store AW LAB.