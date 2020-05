Proprietà della Ciliegia e benefici del frutto

Quali sono le proprietà della ciliegia? E’ uno dei tanti quesiti che ci poniamo con l’arrivo della primavera. Stagione in cui il tanto amato frutto rosso arriva sulle nostre tavole. Un frutto buono da gustare ma anche ricco di tante caratteristiche importanti per la nostra salute.

Le proprietà della ciliegia sono tante. Prima fra tutte la sua proprietà anti-infiammatoria grazie alle antocianine presenti nel frutto.

Le ciliegie sono importanti anche per la salute cardiovascolare e importanti nella prevenzione del cancro. Secondo alcuni studi, il celebre frutto rosso sarebbe importante per combattere i tumori grazie alla cianidina, queritrin e all’acido ellegico.

Tra gli altri benefici della ciliegia, vi è quello relativo alla memoria: secondo alcuni studi, sarebbe importante per la salute del cervello grazie alle antocianine.

Tra le proprietà della ciliegia vi è anche quella depurativa, mirata a regolare l’attività del fegato. Così come i frutti e le verdure arancioni, ha un alto contenuto di beta carotene

Ma le “sorprese” non finiscono qui: favoriscono il sonno e hanno un effetto diuretico e leggermente lassativo.

Quando si raccolgono

La raccolta delle ciliegie ha inizio dalla metà di maggio e può durare fino ai primi giorni di luglio.

Altri tipi di ciliegie

Tra le proprietà della ciliegia vi è quella legata all’ampia varietà del frutto rosso. Il più celebre è l’amarena, che matura a giugno ed è reperibile fino a luglio.

Una delle più pregiate varietà è pugliese: la ciliegia ferrovia. Un frutto che spicca per la sua dimensione, più grande rispetto alla ciliegia tradizionale

Plurale di ciliegia: ciliegie o ciliege?

Un altro quesito riguardo la ciliegia è quello del plurale. In particolare, gli utenti del web cercano la corretta scrittura. Il plurale di ciliegia è: ciliegie. Fino a metà dello scorso secolo si è anche usato ciliege. Ma per tutti i nomi che terminano in -cia -gia e -scia va applicata questa regola.