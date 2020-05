Programma fedeltà PAYBACK: tutto quello che c’è da sapere

Tutti conoscono PAYBACK, il programma fedeltà che permette ai consumatori di accumulare punti attraverso gli acquisti presso gli esercizi commerciali ed i negozi convenzionati. Al momento si contano circa 130 affiliazioni che permettono agli utenti di sfruttare le occasioni migliori come coupon, sconti e premi a catalogo. PAYBACK sta avendo un grandissimo successo perché consente di accumulare punti, di moltiplicarli e di richiedere i premi.

Accumulare punti è semplice, non bisogna far altro che iscriversi al servizio PAYBACK inserendo i propri dati. Fatto ciò sarà possibile iniziare ad accumulare punti. Come? Molto semplice, con gli acquisti di tutti i giorni presso i partners che hanno deciso di partecipare al programma fedeltà PAYBACK, sia quelli online che i negozi fisici.

Inoltre con PAYBACK è possibile moltiplicare i punti accumulati attraverso l’utilizzo dei coupon. Si tratta di acceleratori di punti che ci permettono di raggiungere più in fretta i premi. Non bisogna far altro che attivarli per far sì che i nostri punti si moltiplichino. Ed in più esistono anche i coupon personalizzati. Una volta accumulati punti, inoltre, si ha la possibilità di richiedere i premi presenti sul catalogo PAYBACK, oppure dei buoni sconto da utilizzare direttamente in cassa. Per fare ciò occorre tenere d’occhio il proprio saldo punti per poi richiedere il premio scelto tra gli oltre 150 presenti a catalogo.

Con la carta del programma fedeltà PAYBACK ogni volta che si compra un prodotto in uno dei negozi convenzionati, si accumulano punti che sono utili a riscattare i premi. Negozi che possono essere sia fisici che online, visto che Payback vanta collaborazioni anche con diversi e-commerce molto conosciuti. Pensiamo, ad esempio, ad ePrice per la tecnologia, Zalando per l’abbigliamento oppure Booking per prenotare viaggi online.

Tra i partner di PAYBACK c’è anche American Express che mette a disposizione degli utenti di PAYBACK una carta di credito in versione limited edition. Si tratta dell’American Express PAYBACK, uno strumento di pagamento che offre molti vantaggi. Innanzitutto non è presente alcun canone annuo e questo consente di utilizzare la carta senza spese. Ovviamente c’è bisogno di effettuare almeno una transazione nei 365 giorni successivi alla data di attivazione. Un vantaggio non da poco per chi decide di utilizzare la carta American Express PAYBACK. Con questa carta, attraverso gli acquisti, si accumula un punto ogni due euro spesi. In questo modo si ha molta più possibilità di accumulare un gran numero di punti e di richiedere i premi. Se, invece, lo shopping viene effettuato presso un esercizio che ha aderito all’iniziativa, i punti vengono raddoppiati.

Si tratta di un’opportunità molto amata ed ambita da tutti gli utenti che sono alla continua ricerca di metodi di risparmio per i propri acquisti. Un mondo, quello di PAYBACK, da scoprire viste le tante opportunità dedicate ai propri affiliati.

Per chi non ha ancora una carta fedeltà PAYBACK può accedere sul suo sito ufficiale ed iscriversi gratuitamente per iniziare subito ad accumulare punti grazie ai propri acquisti. Un nuovo modo di fare shopping è, dunque, possibile, grazie a PAYBACK.