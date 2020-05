Playstation 5, Sony rivela i primi giochi in arrivo

Il mese di Maggio volge al termine, e finalmente anche in casa Sony sembra trapelare la volontà di fare chiarezza sulla line-up di titoli che debutterà assieme a Playstation 5.

La nuova console, dotata di compatibilità con Playstation VR e una risoluzione elevatissima (8K) con i giochi compatibili, è pronta ad accogliere ben 38 titoli al lancio: si tratta prevalentemente di action-adventure, ma non mancano le simulazioni sportive così come i tanto amati sparatutto, in prima e terza persona.

Oltre ai prevedibili FIFA 21, EA Sports NHL 21 e The Sims 5, non mancano interessanti conferme tra cui il nuovo capitolo della saga hacker urbana di Watch Dogs (Legion), il fantasy The Elder Scrolls 6 e due diversi installment di Rainbow Six (Quarantine e Siege). Grande interesse per Assassin’s Creed Valhalla, di cui sappiamo che aumenterà i confini già vastissimi di Odyssey (in pura ottica open-world), e ci permetterà di vivere un’avventura unica impersonando un eroe vichingo.

Sony ha approfittato dell’occasione per confermare, inoltre, alcuni discussi dettagli hardware della console: il motore grafico è incentrato su una GPU custom AMD Radeon, e la retrocompatibilità con i titoli Playstation 4 è data per certa.

I primi titoli per Playstation 5

Detto questo, non ci resta che analizzare per bene la lista di titoli di lancio, che riportiamo di seguito in attesa di delucidazioni sull’evento di lancio di Playstation 5:

EA Sports NHL 21

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Gothic Remake

A Rat’s Quest The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

MicroMan

Moonray

Nith’O Infinity Reborn

Obseerver System Redux

Path of Exile 2, Outirders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5