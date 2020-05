Perché considerare la negoziazione con FXORO

Fondata nel 2012, FXORO, è una soluzione di broker forex con sede a Cipro che è nata dopo che un gruppo di giovani imprenditori ha deciso di unirsi ed focalizzare i propri sforzi ed energie con l’obiettivo di introdurre nuove tattiche e dinamiche nel mondo del trading. Questi sforzi non solo hanno portato FXORO sotto i riflettori dei mercati finanziari / commerciali, ma gli hanno anche portato enorme successo e riconoscimento a livello mondiale. Per un individuo che cerca di mettere piede nel settore del trading Forex, i fattori chiave sono la fiducia e la semplicità.

C’è una grande quantità di persone che desiderano investire i loro soldi per guadagnare profitti e guadagnarsi da vivere bene, ma la maggior parte di queste persone cambia idea una volta che va e controlla i dettagli e le condizioni di tali società commerciali, poiché le informazioni fornite sono troppo complesse per essere comprese o troppo nascoste. Al momento, la maggior parte delle persone considera il trading sul forex una truffa, mentre ci sono solo pochi che stanno sfruttando le loro possibilità guadagnando un sacco di soldi. Questo è esattamente ciò che FXORO ha favorito e spera di indirizzare non solo queste persone ma questa percezione in modo che il mondo del trading possa cambiare per sempre.

Questo è il motivo per cui FXORO si impegna a creare un ambiente di trading più produttivo, diretto e orientato al cliente, che è vantaggioso sia per i clienti che per FXORO. Quindi, senza perdere altro tempo prezioso, passiamo attraverso i servizi e le strutture che il broker FXORO ha da offrire ai propri clienti e vediamo se è in grado di convincerci a fare trading con loro.

Un po’ di informazioni

Sebbene fondato nel 2012, FXORO è un marchio utilizzato e regolamentato da MCA Intelifunds Ltd. Attualmente operante come società di investimento a Cipro (CIF); la MCA Intelifunds Ltd è regolamentata e autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission. Supportato da Intelifunds Ltd, FXORO è attualmente in testa a qualsiasi altro mercato FX e CFD, orgoglioso della tecnologia più avanzata e all’avanguardia e, soprattutto, di un esercito di broker esperti e pronti a fornire la migliore esperienza di trading. Inoltre, FXORO è stato titolare della licenza di CySEC che aveva già acquisito nel 2010. Con FXORO, hai la possibilità di negoziare indici, valute, criptovalute, CFD e materie prime. Soprattutto, FXORO ha la sicurezza di essere concesso in licenza in base al CySEC, il che consente a questo broker di operare in molti mercati, come Asia, Australia e Stati Uniti. CySEC è considerato molto severo quando si parla della liquidità dei broker e di politiche di sicurezza dei fondi, e soprattutto sul far rispettare ai broker e ai suoi trader le normative europee più efficienti.

Piattaforma di trading

FXORO si è anche adattato per restare fedele alla piattaforma Meta Trader 4, che è la prima scelta di qualsiasi broker al mondo. Il motivo per cui FXORO ha scelto di usare la piattaforma Meta Trader 4 è perché offre un facile accesso e una varietà di strumenti di trading come lo sviluppo di strategie personali, auto-trading e analisi tecniche. Questo è il motivo per cui ogni operatore sembra essere diventato dipendente da questa piattaforma, al punto in cui ora sembra impossibile per il mercato Forex sopravvivere senza la sua esistenza e, riconoscendo questa necessità, FXORO si è tenuto aggiornato, offrendo questa piattaforma con supporto mobile, la piattaforma FXnet e la piattaforma basata sul Web.

Tipi di conti FXORO

Se hai intenzione di fare trading con FXORO, hai quattro tipi di account tra cui scegliere, che sono:

§ Conto ECN

Se apri un account ECN:

Ti verrà richiesto di effettuare un deposito minimo di $ 5.000.

Una commissione di $ 6 a ogni lotto scambiato.

Fornitura di servizi con 0 pips e con spread estremamente bassi.

Leva finanziaria di 1: 100.

§ Conto fisso

Se prevedi di aprire un account fisso:

Ti verrà richiesto di effettuare un deposito minimo di $ 200.

Non offrirà alcuna commissione.

Spread a 2 pips fissi.

Leva di 1: 400.

§ Conto variabile

Se decidi di schierarti con il suo account variabile:

Ti verrà richiesto di effettuare un deposito minimo di $ 1.000.

Non offrirà alcuna commissione.

Spread a 1,5 pips.

Leva di 1: 100.

Conto islamico

Con l’obiettivo di fornire e accogliere gli investitori con un servizio senza interessi e ai sensi delle normative della Sharia Law, FXORO offre anche conti ECN, fissi & variabili di tipo islamico senza swap.

Opzioni di finanziamento

Dopo aver familiarizzato completamente con i tipi di conto e su quello con cui desideri operare, hai la possibilità di scegliere tra una serie di metodi di deposito tra cui carte di credito, PayPal, Neterller, FasaPay, UnionPay, Skrill, mPay, ecc. Tuttavia, puoi prelevare solo tramite PayPal, Skrill, carta di credito o bonifico bancario. Uno dei vantaggi più importanti e attraenti di FXORO è che non si addebitano commissioni durante i prelievi o i depositi e il tempo di prelievo è entro 24 ore.

Assistenza clienti 24×7

Dato che FXORO è un partner commerciale orientato al cliente e di facile utilizzo, offre ai suoi utenti un supporto 24×7, offrendo loro la comodità di contattare l’assistenza via telefono, e-mail o live chat (senza automazione). Non appena si accede al sito Web FXORO per qualsiasi problema o domanda, viene immediatamente visualizzata una finestra di chat con un agente in grado di assisterti o inoltrare la richiesta al team interessato. Inoltre, il supporto non si limita solo all’inglese, ma offre assistenza multilingue, in modo da poter controllare e scegliere la propria lingua madre (se disponibile) o quella che si comprende meglio, per aprire la propria richiesta di assistenza e procedere alla soluzione.

Commercia con fiducia

Allo stato attuale, mentre ogni impresa commerciale vuole assumersi sempre meno responsabilità per i soldi dei propri investitori, FXORO mira a facilitare e proteggere i propri investitori con protezione di stop loss sulle perdite, un’attenta gestione dei rischi, un’ottima protezione degli investitori, i conti bancari dedicati e la protezione istantanea dei margini. Oltre a ciò, FXORO offre anche bonus agli investitori e il programma refer-a-friend in cui la persona che invita qualcuno di nuovo riceve un bonus che varia da $ 100 a $ 500, che dipende dall’importo del deposito iniziale del nuovo utente.