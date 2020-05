Palmitessa: il singolo di esordio Cool

Irriverente, ma nello stesso tempo ironica, Palmitessa dal 29 maggio è su tutte le piattaforme digitali con il suo singolo d’esordio, “Cool”, su etichetta One Fingerz/Polydor/Universal Music.

Cool, il brano di Palmitessa

“Cool” è un brano dalle influenze urban /hip hop nato dall’incontro di Palmitessa con il produttore Danti, che l’ha scoperta e voluta come prima artista dell’etichetta One Fingerz.

Palmitessa, classe ’97, sa giocare abilmente con le rime e le parole a un ritmo veloce e serrato, tanto che il teaser del singolo ha attirato la curiosità di molti utenti di Tik Tok, prima ancora della pubblicazione sulle piattaforme digitali. I video postati con un assaggio della canzone, che già dai primi beat si rivela sfrontata e divertente, hanno raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni, nonostante il brano fosse ancora sconosciuto.

Chi è Palmitessa

Valeria Palmitessa è un’artista urban con influenze hip hop. Classe ‘97, di origini pugliesi, terminati gli studi si trasferisce a Londra, dividendosi tra il lavoro e la passione per la musica. Nel 2018 inizia a collaborare con diversi artisti del panorama italiano nella scrittura dei brani. Nello stesso periodo incontra Danti, membro fondatore del duo Two Fingerz. Tra i due nasce subito un’intesa artistica e creativa. Nel settembre 2019 Palmitessa diventa la prima artista firmata dall’etichetta One Fingerz, a maggio 2020 pubblica il suo primo singolo “Cool” per Polydor/Universal Music.