Orologi sportivi, consigli per gli acquisti

Gli orologi sportivi sono uno di quegli accessori che fanno letteralmente impazzire uomini e donne amanti dello sport. Esistono tanti modelli e diversi brand da prendere in considerazione, scopriamo insieme quelli più apprezzati di questa prima parte del 2020.

Chi ama lo sport non può non avere al polso uno di questi orologi, ottimi compagni per l’attività fisica ma anche per il quotidiano.

Le nuovissime proposte di quest’ultimo periodo sono caratterizzate da un tocco vintage, che rende anche l’orologio più tecnico un accessorio che si può portare al polso 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Tra i brand da prendere in considerazione, Casio e Garmin la fanno da padrone. Da anni leader nel settore degli orologi sportivi, questi due brand hanno lanciato tanti nuovi e interessanti modelli. Tra questi si devono sicuramente consigliare i Casio G-SHOCK modello GA, in vendita anche su Notonlywatches.it a prezzi scontatissimi, insieme a tanti altri orologi dello stesso brand.

Anche il Casio G-SHOCK serie DW è un ottimo modello da prendere in considerazione, soprattutto se si cerca un orologio che sia competitivo nel prezzo e ottimo dal punto di vista delle funzionalità e delle prestazioni.

Interessante da prendere in considerazione se si ama la corsa, la linea firmata Garmin appositamente dedicata. Stiamo parlando dei modelli della linea Forerunner. Orologi creati appositamente per le esigenze di chi corre, ma con una linea e uno stile tali da rendere il modello indossabile anche durante la giornata, non solo per gli allenamenti.

Come detto, si tratta di orologi che hanno interessanti caratteristiche. In alcuni casi, ad esempio, possono addirittura calcolare il livello di ossigenazione, allertando in caso sia troppo basso. Non solo: riescono a tenere traccia dei propri allenamenti, creando grafici utili per capire come ci si sta allenando, quanto si sta bruciando e tanto altro.

Nella maggior parte dei casi si tratta di modelli impermeabili e brevettati, che permettono di fare immersioni anche a livello professionale così da tenere sotto controllo diversi tipi di parametri.

Gli amanti dello sport non potranno di certo fare a meno di un accessorio di questo tipo che diventa sempre più alla portata di tutti, poiché anche bello e “stiloso”. Proprio per questo motivo sono stati realizzati anche dei modelli in acciaio che richiamano i più classici e iconici tra gli orologi.