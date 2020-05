OnePlus Z, il nuovo smartphone low cost è dietro l’angolo

E’ da qualche tempo che non sentiamo più parlare di OnePlus Z, uno smartphone di fascia medio-alta particolarmente atteso dai fan del brand cinese per via del suo ottimo rapporto prestazioni/prezzo, essendo uno dei più ambiziosi tentativi di OnePlus nel mondo dei dispositivi low cost.

Le caratteristiche di OnePlus Z

Dopo essere stato “oscurato” da una nuova infornata di indiscrezioni sul top di gamma OnePlus 8, sembra essere tornato il suo momento: OnePlus Z è quasi pronto al debutto ufficiale, che dovrebbe avvenire entro l’estate (precisamente nel mese di Luglio).

Una presentazione che attendevamo per i primi mesi dell’anno e poi purtroppo rinviata, a causa della pandemia Covid-19 che ha costretto la casa orientale a rivedere la propria roadmap di lancio. Il tempo passato dall’ipotetica data di debutto non è comunque trascorso invano: OnePlus Z è stato migliorato a livello hardware rispetto alla sua configurazione originale, che prevedeva un chipset MediaTek Dimensity 1000 (sostituito ora da un Snapdragon 765, compatibile con le reti 5G).

Il nuovo medio-gamma dovrebbe inoltre includere una RAM non indifferente (8 GB), 128 o 256 GB di storage interno a seconda della variante scelta, e sul versante delle prestazioni multimediali non mancherà un ampio display 6.4 pollici FHD con refresh rate a 90 Hz.

Molto nutrito anche il comparto fotografico, costituito da una tripla fotocamera posteriore (obiettivo principale: 48 MP, secondario / grandangolare: 16 MP, teleobiettivo: 12 MP) e da una fotocamera frontale da 16 MP, più che adatta a selfie di alta qualità pronti da condividere o pubblicare online. L’autonomia è garantita dalla presenza di una batteria 4000 mAh, compatibile con lo standard di ricarica rapida Warp Charge (a 30 W).

Al momento è improbabile che vengano aggiunte ulteriori funzioni, tuttavia OnePlus Z sembra essere pronto a conquistare quel segmento di utenti che per vari motivi non hanno ancora approcciato i top di gamma OnePlus: anche in Italia avrà il successo tanto sperato?