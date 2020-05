Nokia 9.3 5G con fotocamera sotto il display

Il nuovo modello di punta di Nokia è stato discusso per molto tempo.Si prevede che i finlandesi presteranno nuovamente molta attenzione al sistema di telecamere.La collaborazione con il principale produttore di lenti Zeiss sarà utile qui.Lo schermo riceverà anche un importante aggiornamento.

Basato su tutte le speculazioni del periodo passato, Jermaine Smit, akaConcept Creator, ha realizzato una serie di rendering 3D del Nokia 9.3 PureView.Il video qui sotto è anche realizzato dal designer olandese, l’animazione video dà una buona prima impressione del modello di punta atteso da Nokia.

Nokia 9.3 con la fotocamera sotto lo schermo

Ciò che colpisce immediatamente del design è l’apparente mancanza di una fotocamera frontale.Si dice che Nokia fornirà al suo nuovo modello di punta una fotocamera sotto lo schermo.In altre parole, la fotocamera selfie viene completamente elaborata sotto il display.Grazie a un’area dello schermo trasparente, non è possibile vedere la fotocamera quando non è in uso.Sarebbe un sensore di immagine da 32 megapixel.

Un anno fa, siaOppo che Xiaomihanno presentatoun prototipo di telefono con una fotocamera selfie così rivoluzionaria.Tuttavia, la qualità dell’immagine non è ancora sufficiente per essere applicata in un prodotto finale, come entrambe le società hanno annunciato in seguito.

Resta da vedere se Nokia è ora riuscita a elaborare la fotocamera frontale sotto lo schermo. Ad essere sinceri, ci sorprenderebbe, ma ovviamente non dovremmo sottovalutare la cooperazione con Zeiss.

Forse Zeiss può usare la sua vasta conoscenza dei sistemi ottici per trovare una soluzione a questo problema tecnico. In alternativa, Nokia prenderebbe in considerazione una fotocamera pop-up, quindi certamente non sembra essere una fotocamera a fori, come nel caso della 8.3.

Display OLED da 120 Hertz con risoluzione QHD +

Il fansite NokiaPowerUser ha rivelato diversi dettagli su 9.3 due settimane fa.Il nuovo smartphone Nokia di fascia alta non solo otterrebbe una fotocamera selfie sotto display, ma anche un display PureDisplay V3 da 120 Hz.Questo sarà un aggiornamento evidente dagli schermi a 60 Hz attualmente utilizzati con itelefoni Nokia.

Poiché lo schermo viene aggiornato 120x al secondo, le immagini possono essere visualizzate molto più agevolmente.Questo si nota quando si guardano film, ma questa frequenza di aggiornamento mobile è anche molto utile per i giochi mobili.Recentemente ci sono stati più produttori di smartphone che hanno rilasciato un telefono di fascia alta con uno schermo simile.

È probabile che il Nokia 9.3 5G sia dotato di un display OLED da 6,3 pollici con una risoluzione QHD +.Questo rende il nuovo modello di punta leggermente più grande del suo predecessore, ma allo stesso tempo significativamente più piccolo del suo fratello economico.Il Nokia 9 ha un display da 6 “, mentre l’8.3 è dotato di uno schermo Full HD + da 6,8”.

Anche il sensore di impronte digitali scomparirà sotto lo schermo.Sebbene la stragrande maggioranza dei produttori abbia ora diversi smartphone in portafoglio con un sensore di impronte digitali in-display, il Nokia 9 PureView è attualmente l’unico modello finlandese ad avere un tale sensore.

Telefono cellulare con fotocamera da 108 megapixel

Puoi aspettarti che un modello di punta abbia anche un chipset premium.Sembra quindi molto plausibile che il 9.3 sia alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 865.Verranno incorporati almeno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria.In alternativa, sembra esserci anche un modello da 8 GB RAM / 256 GB – entrambe le varianti saranno espandibili con una scheda di memoria microSD.

Il Nokia 9 PureView è stato particolarmente notevole per il sistema di fotocamera a cinque vie, che sono posizionati in modo speciale insieme al flash a doppio LED.Il nuovo modello dovrebbe anche essere dotato di una fotocamera Penta.Se possiamo credere alla speculazione, il Nokia 9.3 sarà dotato di unsensoreprimarioda 108 megapixel, un sensore da 64 megapixel, una fotocamera grandangolare, un teleobiettivo e infine un obiettivo macro.Personalmente mi aspetto che sia un sensore da 108 MP o 64 MP, ma la configurazione esatta della fotocamera non è ancora nota.Le opzioni di registrazione video verranno probabilmente portate a un nuovo livello.

Per quanto riguarda la capacità della batteria, si parla di una batteria da 4.500 mAh.Con il Nokia 9 PureView era già possibile caricare il dispositivo in modalità wireless.Puoi quindi supporre che questo non sarà diverso con il suo successore.È possibile che questa volta venga aggiunta la “ricarica wireless inversa”.Non sono ancora note informazioni sulla velocità di ricarica.

Come ci aspettiamo da Nokia, il dispositivo offrirà un’esperienza Android di serie.Puoi supporre che lo smartphone funzioni su Android 10.Il modello precedente era resistente alla polvere e all’acqua secondo lo standard IP67.Il nuovo modello potrebbe diventare completamente impermeabile, secondo la certificazione IP68.