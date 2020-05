Noidate a Milano, prenoti online la spesa e arriva a casa

In questi lunghi giorni di emergenza sanitaria sono molte le attività commerciali di Milano che hanno deciso di consegnare a domicilio i loro prodotti nel rispetto delle misure del DPCM.

Proprio per venire incontro alle necessità di negozianti e cittadini è nato il servizio NoidaTe, il cui obiettivo è quello di facilitare la vita dei milanesi costruendo un elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio e che in questi giorni possono offrire un servizio in più a chi non può uscire di casa.

Come? È semplicissimo: NoidaTe offre un servizio di ritiro e consegna dell’ordine effettuato con riders selezionati e muniti di tutti i dispositivi di sicurezza necessari.

Per procedere all’acquisto basta andare sul sito NoidaTe.com, scegliere la categoria di negozio di cui si ha bisogno, quindi scegliere il negozio desiderato, anche in base alla distanza dalla propria abitazione. Dopo aver fatto la lista della spesa, il negoziante si occuperà di preparare il pacco che verrà consegnato da un rider direttamente a casa entro poche ore. Tra i vantaggi di NoidaTe, infatti, c’è anche la modalità “priority”, che consente di ridurre drasticamente i tempi della consegna, evitando così ore di coda.

Il relativo pagamento della spesa avverrà dopo l’invio dell’ordine attraverso la piattaforma NoidaTe, utilizzando una qualsiasi carta di credito o con l’app Satispay, che garantiscono la massima sicurezza nelle transazioni.

«Credo che in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo sia importante aiutare in tutti i modi possibili commercianti e cittadini. Così è nata l’idea di NoidaTe, il cui obiettivo è spiegato molto bene dal nostro slogan: le tue necessità sono la nostra priorità»

spiega il fondatore Gianluca Epicarmo, che al suo fianco si è avvalso della collaborazione di Francesco Arpe, Davide Losciale e Sergio Piccolo.