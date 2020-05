Negramaro e One Republic: Better Days. Il video

Negramaro e One Republic: Better Days. Disponibile da oggi il video e la hit che vede la compartecipazione delle due band.

Una canzone toccante, un mix di italiano e inglese con un chiaro messaggio in comune: ci saranno giorni migliori.

Un brano positivo e di speranza, capace di infondere ottimismo grazie al “tocco magico” della voce di Giuliano Sangiorgi.

Dalla sua penna, in italiano, la descrizione perfetta di quello che è stato e di quello che sarà. Un momento particolare per il nostro paese che, come un incubo, passerà presto.

Apro gli occhi e sono a Roma

Tu sai dirmi che anno sei?

Ogni giorno si va tutti in scena

In un film che non parte mai

Dai balconi, un pezzo di noi

Racconta che fai, racconta chi sei

E non si muove più una foglia

Io chiudo gli occhi e penso a lei.

Un brano che, come già anticipato nei giorni scorsi, ha preso forma in poco tempo grazie allo scambio di messaggi social tra i due gruppi musicali.

Ryan Tedder: “Ciao Giuliano e ciao amici. È stato bellissimo lavorare con te Giuliano nel singolo “Better Days”. Ci è voluta una pandemia per lavorare insieme, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sono così felice di aver lavorato con te, in questo progetto che riguarda l’Italia. Non vedo l’ora di vederti di persona”.

Giuliano Sangiorgi: “Ciao Ryan, ciao OneRepublic e ciao a tutti ragazzi. È stato veramente un onore, un piacere immenso collaborare con voi. Onerepublic e Negramaro insieme è pazzesco, tutte e due band da 6 elementi. Un destino che ci unisce… un destino che ci unisce in questa canzone “Better Days – Giorni Migliori”, e noi ve li auguriamo. Auguriamo giorni migliori a tutti”.

Il video della canzone