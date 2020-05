Esce oggi per Warner Music, “Mediterranea” il nuovo singolo di Irama, un nuovo brano inedito che ha tutte le carte in regola per diventare una nuova hit estiva.

Mediterranea, la nuova hit di Irama

“Mediterranea” è un singolo che segue il filone dei racconti estivi di Irama, di sonorità tropicali, del genere latin.

Con questo brano Irama dimostra ancora una volta di essere un artista eclettico. E’ in grado di spaziare tra generi diversi e di tornare con un brano che probabilmente sarà nella colonna sonora dell’estate 2020.

Il brano sarà realizzato anche in una versione spagnola e verrà lanciato nelle prossime settimane nel mercato latino.